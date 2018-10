Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Soroptimist Slatina a demarat un nou proiect, vineri, 19 octombrie 2018 poposind la Balș, la Gradinița cu Program Normal nr. 1, situata intr-o zona mai saraca a orașului, unde copiii din grupa mare s-au intalnit cu un ...

- Linistea nu face casa buna cu Dinamo. Aflat in conflict deschis cu fanii din “Stefan cel Mare”, Dan Alexa a reactionat dur, dupa instalarea lui Claudiu Niculescu ca “principal” al “haitei”.

- Regina Rania a reusit, de-a lungul timpului, sa isi castige renumele de cea mai frumoasa regalitate din lume. Si demonstreaza la fiecare aparitie ca nu a primit degeaba aceasta titulatura. Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si sotia lui, Rania, alaturi de sportivii medaliati la Jocurile Asiatice…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pentru fluidizarea circulatiei pe raza orasului Bals, judetul Olt, unde au loc lucrari la doua poduri de pe DN 65, la kilometrii 25+700 metri si 28+180 metri, traficul dinspre Slatina catre ...

- O familie greu incercata din Draghiceni, judetul Olt, are de miercuri, 8 august, o casa cu o infatisare noua, un preot din Caracal reusind, in doar opt zile, sa renoveze totul alaturi de voluntari.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a subliniat, marti, ca Dumitru Farcas a fost un maramuresean care si-a iubit pana la patima tara si neamul si a adus o contributie majora la dezvoltarea muzicii populare autentice romanesti, in calitate de interpret, dar si de lider al unor ansambluri artistice.…

- In anul 1994, un gunoier din Fagaras, in varsta de 37 de ani, a violat si a omorat o copila de doar 9 ani, care venise la usa lui pentru a-i cere zahar. Criminalul a aruncat corpul victimei in raul Olt. Totul a iesit la iveala abia in ianuarie 1997. Gunoierul si-a recunoscut cu greu crima, fiind condamnat…

