- O tânara britanica de 19 ani care în 2015 a plecat în Siria pentru a se alatura Statului Islamic vrea sa se întoarca acum în Marea Britanie, chiar daca nu regreta nimic din ce a facut, potrivit propriei marturii facute jurnalistilor The Times. Ziariștii au întâlnit-o…

- Shamima Begum, in varsta de 19 ani, care a parasit Marea Britanie in 2015 pentru a se alatura ISIS a fost gasita in Siria, ea afirmand ca nu are niciun regret privind decizia de a se alatura gruparii teroriste, insa doreste sa se intoarca acasa pentru ca este insarcinata in luna a noua, scrie The Guardian,…

- Varadkar a vizitat Irlanda de Nord si a avut intrevederi cu lideri ai partidelor politice locale, iar in cursul serii urma sa fie gazda premierului britanic, Theresa May, la Dublin. "Toata lumea doreste sa evite absenta unui acord, toata lumea doreste sa evite o frontiera dura si toata lumea…

- Ministrul britanic pentru Securitate, Ben Wallace, a declarat, marti, ca John Cantlie, un jurnalist din Marea Britanie care a fost luat ostatic in Siria in 2012 si a aparut in mai multe filme de propaganda ale ISIS in timpul captvitatii sale, ar putea fi in viata.

- Regatul Unit (cat mai este asa unit, caci Scotia isi face planuri de-a-si lua lumea in cap) nu are nici forta SUA sau a Chinei de a da directia si de a conduce lumea pe cont propriu, nici modestia politica si exclusivismul Elvetiei de a se tine complet in afara jocului european si mondial, fara nicun…

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor sale din Siria, la mai putin de o luna dupa anuntul surprinzator al presedintelui Donald Trump privind dezangajarea fortelor americane din conflictul din aceasta tara, relateaza AFP. …