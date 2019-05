Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi dimineața, o atenționare cod roșu de inundații pentru raurile din bazinele hidrografice Somesul Mare, Sieu, Iza, Viseu din județele Maramures și Bistrita-Nasaud, care expira la ora 10.00. Hidrologii avertizeaza ca se vor inregistra…

- Bistrita, 10 mai /Agerpres/ - Doi tineri aflati intr-un microbuz au ramas incarcerati in urma accidentului produs, vineri dimineata, pe raza orasului Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, pe DN 17, dupa ce autovehiculul a colizionat o autobasculanta, potrivit datelor transmise de Inspectoratul…

- Un copil de 4 ani a cazut, in aceasta dupa-amiaza, in raul Bistrita Ardeleana, pe raza localitatii Livezile. Micuțul este cautat de pompieri, alaturi de localnici, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, care intervine cu 12 subofiteri si un…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii de marti, in 16 bazine hidrografice din Transilvania, Moldova, Oltenia si Muntenia. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 6 mai, ora 16:00 – 7 mai, ora…

- Update! Potrivit ISU Argeș, sunt trei victime in autoturism, neincarcerate, printre care și o fetița in stare mai grava. Motociclistul este și el ranit, inconștient. Vom reveni! Accident grav in Argeș, intre un autoturism și o motocicleta. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 73, pe raza…