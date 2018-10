Stiri pe aceeasi tema

- Jessica Padgett a mers la mormantul logodnicului ei imbracata in rochie de mireasa chiar in ziua in care ar fi trebuit sa aiba loc nunta. Fotografiile in care isi plange iubitul emotioneaza pana la lacrimi.

- Jessica Padgett a imbracat rochia de mireasa in ziua nunții. In loc sa iși intalneasca logodnicul in fața altarului, tanara și-a spus juramintele mormantului celui care trebuia sa ii devina soț. Kendall Murphy, logodnicul lui Jessica, a fost ucis in luna noiembrie.

- Alina Binder s-a casatorit, ieri, la Sinaia, cu nepotul regelui Mihai, fostul principe Nicolae. Evenimentul a fost presarat de momente speciale, mirii fiind aplaudați și omagiați de cei prezenți. Mireasa a susprins pe toți cand a ales ca un designer roman sa-i creeze rochia de mireasa mult visata. Știm…

- Sigur nu ai obsrvat asta in ținuta de nunta a lui Meghan Markle! Ce se ascundea sub voalul miresei Conform tradiției, orice miresa trebuie sa poarte ceva albastru iar pentru a onora...

- Lily Rose, fiica lui Johnny Depp cu Vanessa Paradis, a fost surprinsa zilele trecute pe strazile din New York, in timp ce se plimba alaturi de cateva prietene, dar si de un tanar misterios. Lily Rose Depp, alaturi de tanarul misterios In fotografiile realizate de paparazzi si aparute in presa din intreaga…

- Reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Rusiei, Maria Zaharova a declarat ca parții ruse nu le spune nimic nici numele și nici fotografiile suspecților in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal, scrie RIA Novosti. Anterior, in Marea Britanie, au fost publicate date…

- Rochia de mireasa a Ducesei de Sussex, Meghan Markle, va putea fi admirata indeaproape la o expozitie organizata la castelul Windsor. Informatia a fost confirmata de casa regala din Marea Britanie.In comunicatul emis nu este insa mentionat cand va fi deschis vernisajul.

- Urmatorul smartphone de top de la Huawei va fi aproape sigur numit Mate 20 si va fi lansat in toamna acestui an. Pana in prezent am primit doar detalii despre hardware-ul intern pe care telefonul il va integra, insa acum avem si o idee destul de clara despre design-ul telefonului, daca imaginile realizate…