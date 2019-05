Povestea despre iubire, onoare şi loialitate a Dragonului, prezentată de actorii ploieşteni micilor spectatori din Ankara Luiza Radulescu Pintilie De la premiera din iarna anului 2013, spectacolul „Dragonul” caruia ii dau viata actori ai sectiei Papusi a Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiesti a cucerit si premiile unor festivaluri nationale si, cu siguranta, cu mult mai important, inimile a nu putini spectatori de acasa, din tara si din strainatate. Si, fara doar si poate, la fel se va intampla si in aceste zile in care „Dragonul” a ajuns la Ankara-Turcia, la cea dea 15-a editie a Festivalului International „ Kucuk Hanimlar, Kucuk Beyler-Little Ladies, Little Getlemen”, urcand pe scena- dupa cum ne-a precizat directorul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman „Dimitrie Cantemir” din Istanbul incurajeaza și susține prezența a doua teatre romanești, fiecare cu propria reprezentație, și cu un total de douasprezece reprezentații, in premiera, pe scena Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret Little Ladies Little Gentlemen…

- N.D. Spectacolele teatrului ploiestean continua sa primeasca aprecieri nu doar din partea publicului, ci si din partea juriilor de specialitate, cu prilejul organizarii unor competitii de profil. Astfel, la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrelor de Papuși ”Sub caciula lui Guguța”…

- Cristina Iurișniți, deputat USR de Bistrița-Nasaud, condamna violența din școli și spune ca siguranța din unitațile de invațamant din Romania trebuie sa devina o prioritate pentru MEN. Declarațiile deputatei bistrițene vin in contextul in care recent o profesoara de la un liceu din Ploiești a fost…

- Pentru saptamana asta, v-am pregatit un spectacol de teatru despre comunicare și familii defecte, o carte despre perspectiva corecta asupra felului in care merge lumea, podcastul despre un detectiv de arta contrafacuta și un documentar despre sunetele din Teheran. TEATRU: Plastic, Arcub, regizor Theodor-Cristian…

- Sebastian Ghița a intervenit, miercuri seara, la Romania TV și a anunțat ca a obținut documente care dovedesc ca in dosarul in care justiția din Romania a emis mandat de arestare pe numele sau se bazeaza pe probe false. Astfel, fostul deputat PSD a anunțat ca cere revocarea mandatului de arestare. Irina…

- Dupa cinci ani jumatate de pauza, anul acesta ar trebui sa se faca dezinsecție și deratizare ca la carte la Timișoara. Licitația inceputa de primarie și contestata pentru a doua oara se poate finaliza. CNSC a decretat ca municipalitatea poate semna in sfarșit contractul cu firma caștigatoare: Coral…

- Toma Caragiu a pornit de jos pentru a cuceri Romania. Dupa ce a activat timp de 12 ani ca director al Teatrului de Stat din Ploiesti, a ajuns la Bucuresti in 1965 si a cunoscut consacrarea artistica. Din pacate, viata i-a fost curmata brusc la marele cutremur. In Capitala, actorul detinea un apartament…

- Lucrarea Romani și unguri, in trei volume, a aparut cu sprijinul Ministerului Culturii și Identitații Naționale, prin Direcția Județeana pentru Cultura Prahova, prilejuita de Centenarul Marii Uniri. Este o lucrare de referința, despre o tema de mare actualitate, redactata strict pe baza izvoarelor documentare,…