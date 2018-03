Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile din anul 2014 au produs scene de groaza la Bascov, acolo unde paraul cu acelasi nume a iesit din matca si a maturat totul in cale. In acest context, primarul Gheorghe Stancu a ...

- Probleme mari cu gestiunea banilor publici in comuna galateana Branistea, acolo unde inspectorii Curtii de Conturi au constatat ca in perioada 2015-2016 s-a creat un prejudiciu de circa 200.000 de euro prin faptul ca administratia publica locala nu a incasat de la sateni sumele datorate de acestia pentru…

- Edil al unei comune linistite, primarul Stefan Gadea se declara nemultumit de activitatea si colaborarea cu politistul din comuna. Aflat la primul sau mandat, primarul comunei Putineiu, Stefan Gadea vorbeste despre relatia cu politistul din comuna ca fiind una precara. Primarul considera ca cel care…

- Ieri, 13 martie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au incheiat prima parte a proiectului ”Politia alaturi de noi”, la scoala gimnaziala din comuna Vad. Activitatile au avut ca scop informarea elevilor scolii cu privire la riscurile la care se expun atunci cand folosesc internetul,…

- Rezultatele acestui stil de viata, care are la baza principiul "gunoiul este ceva intim, nu-l arunci unde-ti vine" au transformat comuna de poveste intr-o asezare occidentala. Minunea se intampla la Ciugud, o comuna cu 3000 de locuitori aflata la 12 kilometri de Alba Iulia care detine recordul national…

- Un grup de prieteni nascuti in comuna tulceana Luncavita au initiat in anul 2014 proiectul „Intoarcerea la Izvoare”, prin care readuc la viata fantani vechi abandonate sau uitate de lume. Totul se face cu voluntari, unii dintre ei fiind straini de aceste locuri.

- Doi tineri, ambii in varsta de 23 de ani, au fost descoperiti fara viata, miercuri dimineata, intr un bar din comuna aradeana Tarnova, impuscati in cap, informeaza Agerpres.ro. Surse din ancheta sustin ca cei doi s ar fi certat, iar tanarul si ar fi impuscat iubita, dupa care s ar fi sinucis. Potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat autorizațiile de construire in vederea reabilitarii și modernizarii a doua unitați de invațamant primar din comuna clujeana Recea Cristur, respectiv școala din satul Ciubancuța și cea din centrul de comuna. Edificate in urma cu aproximativ…

- Polițiștii Poliției orașului Balcești și Secției 10 Poliției Rurala Maciuca au depistat 3 persoane banuite de savarșirea unei talharii, comisa in noaptea de 28 februarie/1 martie a.c., in comuna Fartațești. In dimineața zilei de 1 martie a.c., polițiștii au depistat, imediat dupa savarșirea faptei,…

- O femeie a murit in conditii inca neelucidate iar concubinul ei declara ca ea ar fi avut gripa si ca nu s-a tratat. Victima se numeste Livia Radasanu (45 de ani), din comuna Todiresti si locuia fara forme legale in satul Mihoveni din comuna scheia. Livia Radasanu era cunoscuta ca fiind consumatoare…

- Cele cinci universitati publice din Iasi vor avea din acest an o strategie comuna de promovare a ofertei educationale ce va fi implementata cu sprijinul Primariei Municipiului. Absolventii de clasa a 12-a vor avea la dispozitie o saptamana pentru a consulta programele de studii ale universitatilor iesene.…

- Saptamana trecuta, fix de Ziua Indragostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca sa ne spuna ca ne iubește... The post Amenințari de tip mafiot intr-o comuna din Timis! (AUDIO) appeared first on Renasterea banateana .

- Ziua Dragobetelui va fi marcata de catre elevii secției externe Balta al Școlii Populare de Arta Targu Jiu. In cadrul evenimentului va avea loc un spectacol de muzica folclorica susținut de tinerele talente din Runcu, iar fetele din comuna care au participat la emisiunea „Ie, Romanie” vor…

- „Sa facem tot ce sta in puterea noastra pentru reintregirea țarii in anul centenar 2018”. Așa incepe declarația de unire a Consiliului Local Parva, semnata chiar ieri. Astfel, Parva devine prima comuna din Romania care se alatura demersului inceput de primarii din Republica Moldova, demers care are…

- O scoala dintr-o comuna gorjeana, care in al Doilea Razboi Mondial a fost grajd, a fost transformata in Muzeul Martisorului, unic in lume. Sute de martisoare cu foi de porumb, de fasole sau cu snur de lana vor fi expuse aici in martie.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ)

- 'Genius: Picasso', serialul in care Antonio Banderas il interpreteaza pe genialul pictor spaniol si care a fost filmat in Malaga, Paris, Barcelona, Budapesta si Malta, va fi lansat in aprilie de postul National Geographic, in 172 de tari si 43 de limbi straine, relateaza marti EFE. …

- Fostul ministru Elena Udrea reactioneaza pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca a plecat din tara: „Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie «pe surse» ca «Elena Udrea a parasit tara»!!! Asa, si??? Si ce daca «am parasit tara»??? Ce va agita atat de…

- Profesorul Vlad Nicolae, care a fost și primar al comunei Campuri in perioada 1992-1996, a trecut la cele veșnice, la varsta de 81 de ani. Acesta a predat decenii intregi limba și literatura romana la școala din satul Rotilești, comuna Campuri. Cațiva ani a fost și director al școlii in care a…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Costinesti, Vama Veche si Adamclisi. Cosmin Vasile a condus echipa de avocati care a reprezentat statul roman si da detalii la Adevarul Live…

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…

- Guvernul și Parlamentul se vor convoca maine, la ora 15:00, in prima ședința comuna din acest an. Ședința va fi prezidata de prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului Andrian Candu.

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Istoria leului romanesc incepe cu secolul al XVII-lea cand in Principatele dunarene se foloseau ca moneda taleri olandezi, lowenthaler, care aveau gravat pe ei un leu rampant, locuitorii denumindu-l generic “leu”. Aceasta moneda a fost folosita in Țarile Romane pana in a doua jumatate a secolului XVIII…

- Prin semnarea primului act international cuprinzator privind schimbarile climatice, Acordul de la Paris, tarile si-au asumat sa mentina temperaturile globale la valori ''mult sub'' 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala si sa depuna eforturi pentru limitarea acestei cresteri…

- Gunoaie la tot pasul, porci care se plimba nestingheriți, hoți de lemne, canalizari care dau pe-afara, lipsa trotuarelor, a parcurilor, a mijloacelor de transport în comun, ore întregi petrecute în trafic sunt doar câteva dintre problemele cu care se confrunta locuitorii comunei…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii “Oltenia” din Craiova, in parteneriat cu Asociatia Interculturala Romano-Coreeana, va prezenta vineri, 2 februarie, de la ora 19.00, un Concert simfonic in cadrul stagiunii 2017 – 2018, denumita generic “Muzica uneste!”. Dirijor este Juan Jose Navarro, ...

- Un nou echilibru de putere se contureaza in Orientul Mijlociu. Acordul Sykes-Picot a fost la originea haosului actual din Orientul Mijlociu. O intelegere secreta, semnata la 16 mai 1916 intre Londra si Paris, prefigura frontierele aflate in vigoare timp de un secol in Orientul Mijlociu si semana germenii…

- Sambata, politistii din Albota au prins in flagrant un barbat ce sustragea bunuri dintr-o societate comerciala din comuna Oarja.Pe 27 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota l-au prins in flagrant delict pe C.G., de 43 de ani, din comuna Malureni, banuit ca ar fi sustras 25…

- Charles Gordon 1833 Woolwich 1885 Sudan a fost al patrulea fiu al generalului Henry Gordon. Dupa ce a studiat la Taunton, el a absolvit in 1852 Academia Militara din Woolwich. In 1854 1855, sublocotenentul de geniu Gordon se evidentiaza in cursul operatiunilor din Crimeea si este decorat de armatele…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au nevoie de o politica externa comuna si puternica. Pentru ca acest scop sa fie realizat, statele din blocul comunitar trebuie sa scape de egoism si populism.

- Potrivit datelor forumului international Fashion Spot, sezonul "Primavara 2018" a fost cel mai "varstnic" din istoria acestei industrii a modei. Pe podiumurile din New York, MIlano, Paris si Londra...

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Zeci de polițiști au descins joi, 18 ianuarie, in comuna Apa, unde au desfașurat acțiuni pe linia monitorizarii și destructurarii gruparilor infracționale. La aceasta acțiune au participat 38 de polițiști de ordine publica, investigații criminale și criminaliști, ocazie cu care au fost intocmite acte…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Municipalitatea anunța ca strazile in panta, in special este vorba de Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor, pe timp de ninsoare…

- O delegatie de la Tiraspol a participat marti, 16 ianuarie, la Paris, la sedinta de lucru a subcomitetului Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru conflicte, dedicata problemei transnistrene. Evenimentul este o premiera pentru autoritatile neconstitutionale din Transnistria.

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Potrivit celei mai recente declarații de avere a europarlamentarului, citata de HotNews, cei doi dețin mai multe imobile in județele Brașov, Dolj și Teleorman și conturi de zeci de mii de euro.Este vorba despre…

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- Ieri noapte, un tanar de 19 ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a provocat un grav accident de circulatie, intrand in cei doi ca in niste popice.Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul rutier, care s a petrecut in satul Craguiesti, comuna Sisesti, a fost provocat de un tanar de 19 ani, din comuna…

- La inceputul Marelui Razboi, soldatii purtau doar chipiu, din material textil, soldatii incercand sa se protejeze cat mai bine, folosind chiar si boluri de supa puse sub acesta. Casca model Adrian, inspirata din modelul castilor pompierilor din Paris, a ajuns in dotarea Armatei Romaniei in ianuarie…

- La data de 10 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au fost sesizati prin apelul 112, de un participant la trafic, din comuna Plopsoru, despre faptul ca pe DE 79, localitatea Plopsoru a avut loc un eveniment rutier. Echipa operativa constituita s-a deplasat la fata…

- Cinci persoane inarmate au jefuit, miercuri, un magazin din interiorul hotelului Ritz, aflat la Paris, de unde au furat bijuterii a caror valoare ar putea ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, a informat politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani. Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei.

- Duelul dintre frații Damașcan din Divizia Naționala este unul special. Ilie, fratele mai mare, evolueaza la Zimbru Chișinau, iar mezinul familiei, Vitalie, este atacantul rivalei de moarte a "galben-verzilor", Sheriff Tiraspol.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Adunarea Nationala si Bundestagul, camerele inferioare ale parlamentelor Frantei si Germaniei, urmeaza sa aprobe, la 22 ianuarie, cu ocazia marcarii a 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysée, o rezolutie comuna care va defini perspectivele pentru un nou tratat între Paris si Berlin…

- Traian Preda, inginerul din Deva care renoveaza castelele din Austria, crede ca poate opere de arta din șlefuirea lemnului masiv. Recent, hunedoreanul a dat curs unei provocari care se anunța a fi o munca migaloasa. Trebuie sa redea farmecul de altadata „castelului pe apa” din Hainfeld. Monumentul,…

- Cererea de Finanțare pentru proiectul major “Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” a fost transmisa Comisiei Europene pe 24 decembrie, anunța Ministerul Transporturilor intr-un comunicat de presa. Obiectul cererii de finanțare…