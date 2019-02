Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a deveni mamica, Betty Stoian era nelipsita de pe Instagram, dar odata cu venirea pe lume a micuțului Matthias Ștefan, lucrurile s-au schimbat, iar vedeta are acum mult mai multe responsabilitați, așa ca și-a cam neglijat fanii, in ultima perioada.

- Partidul Nostru este cel mai bogat in urmaritori pe rețelele de socializare (Facebook, Odnoklassniki, YouTube și Instagram), in total 58 695 de perosane urmaresc paginile formațiunii. Al doilea partid cu un numar mare de fani este Partidul Acțiune și Solidaritate cu 33 199 de urmaritori, iar pe al treilea…

- Retelele de socializare on-line sunt foarte „seducatoare" deoarece lasa senzatia ca socializezi indiferent de varsta pe care o ai. Specialistii avertizeaza insa ca faptul ca ai sute sau mii de de prieteni virtuali, nu inseamna insa ca esti o persoana foarte populara sau ca socializezi. Se accepta prietenii…

- CHIȘINAU, 25 ian — Sputnik. Cunoscutul model originar din țara noastra Xenia Deli și-a încheiat oficial concediul de maternitate. Frumoasa bruneta a publicat pe rețelele de socializare înregistrari video din timpul antrenamentelor pe care le face cu o antrenoare personala. Moldoveanca…

- O mama singura isi transforma fetita de doar 11 luni intr-un adevarat model pe Instagram. Ea foloseste aplicații de editare online pentru fotografii inainte de a le posta. Totul pentru ca fetita ei sa arate cat mai bine si sa atraga companii dispuse sa le trimita produse in scopul promovarii.

- Facebook, Instagram si Snapchat, folosite in exces, activeaza aceleasi zone ale creierului ca alcoolul si drogurile, consumate indelungat, atrag atentia specialistii. Anxietate, depresie si singuratate. Acestea sunt doar cateva dintre problemele pe care le provoaca dependenta de retelele de socializare,…

- Un preot din Rusia a ajuns in atenția publica dupa ce și-a etalat pe Instagram colecția de incalțaminte Louis Vuitton și Gucci, in așteptarea Moșului. Preotul cu o intreaga colecție de lux va ajunge in fața comisiei de disciplina a Bisericii Ruse, pentru a da cateva explicații. Preotul și-a șters intre…