Povestea de iubire cu Popa s-a stins în ianuarie Mai mulți dintre cei 26 de angajati ai Ocolului Silvic Banatul Montan (OSBM) au fost prezenti, luni dimineata, la sediul institutiei, pentru a-si spune pasul. Oamenii nu si-au luat banii de doua luni si spun ca nici contributiile nu le-au fost platite de trei. Insa pe fluturasii care continua sa le vina apar inclusiv sumele retinute pentru bonurile de masa care nu le-au fost acordate. Plus alte si alte garantii retinute oamenilor, dar nelivrate in conturile speciale. Se vorbeste despre datorii mari si despre faptul ca primariile asociate nu-si platesc cotizatia anuala. In total, ocolul ar avea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 august 2019, s a desfasurat sedinta Consiliului de Administratie, in cadrul careia domnul Gheorghe Dobra a fost reconfirmat in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un nou mandat de 4 ani. ...

- Decizia ca agenții economici aradeni sa plateasca o taxa pe apa de ploaie, intrata in vigoare in urma cu un an, este aspru criticata de firme, dar și de consilierii opoziției. „Firmele aradene au ajuns bataia de joc a celor de la Compania de Apa, fiind nevoite sa plateasca facturi de zeci…

- Inițiativa privind acordarea garanțiilor de stat pentru cele trei banci falimentare, despre care a vorbit Vlad Filat in cadrul unui interviu pentru TV8 , a fost a ex-liderului PD, Vlad Plahotniuc. Declarația a fost facuta de președintele Comisiei de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor…

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa voteze, miercuri, noua componenta a conducerii Bancii Nationale a Romaniei, actualul guvernator, Mugur Isarescu, fiind sustinut atat de coaltia PSD-ALDe cat si de PNL, pentru continuarea mandatului. Printre numele vehiculate pentru functiile de conducere din…

- In cadrul evenimentului #NextGen desfașurat la Munchen, BMW a pregatit cateva suprize majore pentru fanii marcii. Nemții au prezentat conceptul Vision M Next, un prototip care anticipeaza direcția viitoarelor modele M din gama, dar și un vehicul experimental complet electric bazat pe actualul Seria…

- “Am câstigat. A fost anulata hotarârea, au fost suspendati cei trei impostori si va reintra Consiliul de Administratie vechi în functiune. Este o confirmare ca a fost o hotarâre nelegala în scopul de a subevalua Aeroportul. Nu e definitiva decizia, dar e o victorie…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza joi si vineri, sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cea de-a 11-a reuniune a Consiliului de Administratie al retelei Serviciilor Publice de Ocupare. Conform unui comunicat remis AGERPRES, evenimentul…

- Premierul Viorica Dancila a decis revocarea Adrianei Cotel din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, si membru al Consiliului de Administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, informeaza Agerpres.roDecizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial.Conducerea Casei Nationale…