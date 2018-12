Stiri pe aceeasi tema

- Emma Carey, in varsta de 25 de ani, a suferit, acum cinci ani, un accident cumplit in timpul unei sarituri cu parașuta. Ea se afla cu o prietena intr-o excursie in Alpii Elvețieni cand hotarat sa faca skydiving. Parașuta Emmei nu s-a deschis cum ar fi trebuit și tanara a lovit cu putere pamantul, suferind…

- Marius Copil, cooptat marti de COSR în lotul olimpic de tenis al României, a declarat ca ar fi un vis împlinit pentru el sa participe la Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo în anul 2020.

- Un barbat din Câmpina a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra fiicei sale de 8 ani. Fetita i-a povestit mamei ce s-a întâmplat, iar aceasta a sesizat imediat Politia.

- Tragedie cu multe semne de intrebare in subteran, joi seara, in Capitala, potrivit stirileprotv.ro.Un baiat in varsta de 18 ani, din Fetesti, si-a pierdut viata dupa ce, povestesc martorii, a ales sa mearga pe jos, prin tunelul de metrou, dintr-o statie in alta. Deloc surprinzator,…

- Ajuns de doar cateva zile in Italia, un roman este autorul unei ispravi cu totul ieșite din comun. Tanarul de 31 de ani a intrat prin efracție in inchisoarea din care fusese eliberat. Motivul: omul nu avea unde sa doarma. Incidentul bizar a avut loc in orașul italian Moncalieri, unde romanul a ajuns…

- ”Noaptea trecuta, in jurul orei 3.50, Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizata telefonic de catre impiegatul de mișcare al Statiei CRF Focșani, despre faptul ca doi tineri s-au urcat pe vagonul unui tren de marfa și s-au electrocutat. Din primele verificari s-a stabilit ca cei doi ar fi urcat…

- Padma Lakshimi (SUA) a marturisit ca a fost violata in adolescența, insa abia 30 de ani mai tarziu a indraznit sa vorbeasca despre incidentul care a traumatizat-o. Intr-un editorial publicat in The New York Times, vedeta spune ca nu a putut vorbi pana in acest moment despre incidentul…