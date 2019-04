Stiri pe aceeasi tema

- Indianul Pawan Kumar a votat, din greșeala, cu alt partid. Asiaticul nu și-a iertat gafa și a decis sa se autoflageleze pentru aceasta eroare: și-a taiat degetul cu care a votat. Pawan Kumar a spus ca și-a dat, din neatenție, votul celor de la partidul de la putere, BJP (Bharatiya Janata Party), a notat…

- Formatia Arsenal Londra a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Everton, in etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Angliei.Singurul gol al partidei a fost marcat de Phil Jagielka in minutul 10.

- ​Un fals medic oftalmolog ar fi operat pacienti timp de 10 ani la Spitalul CFR din Cluj, sustine deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor. In realitate, medicul Crina Melania Nistor detine diploma de medic oftalmolog din 2018, insa ramane de clarificat…

- Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic a fost adoptata de Camera Deputatilor cu incalcarea principiului bicameralismului - arata Curtea Constitutionala a Romaniei in motivarea deciziei prin care a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarea acestui act normativ."Curtea…

- Tragediile se tin lant la inceput de an in fotbalul mondial. O veste cutremuratoare vine in aceasta dimineata din Brazilia. Un incendiu de proportii a cuprins, la ora 5:17 dimineata, Centrul de pregatire al lui Flamengo, din Rio de Janeiro, distrugand o parte importanta. Conform unui bilant provizoriu,…

- Apar noi marturii cutremuratoare in scandalul presupusului medic italian. Unei femei i-a fost mutilat nasul in urma unei operatii facute de Matteo Politi, asta le-a spus ea jurnalistilor de la Libertatea.

- Un barbat de 34 de ani a hoinarit cateva zile prin Gara Iasi, desi era suspect de viol. El a fost arestat abia dupa ce Tribunalul Iasi a admis o contestatie a procurorilor. Prima instanta stabilise ca individul poate fi cercetat sub control judiciar.

- Un barbat de 34 de ani a hoinarit cateva zile prin Gara Iasi desi era suspect de viol. El a fost arestat abia dupa ce Tribunalul Iasi a admis o contestatie a procurorilor. Prima instanta stabilise ca individul poate fi cercetat sub control judiciar.