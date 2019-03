Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii din cadrul Curtii de Apel Constanta si au motivat decizia prin intermediul careia Dan Nicolae Tivilichi a pierdut sefia Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. Imediat dupa decizia Curtii de Apel Constanta, Daniela Serban, director economic in cadrul CN APM Constanta,…

- Cazul fetiței cu autism, ascunsa de educatoara intr-o sala goala in timpul unei inspecții, scoate la luminam situația dramatica a tuturor copiilor cu nevoi speciale din gradinițele și școlile romanești. Mama unui baiețel diagnosticat cu ADHD a povestit ca i s-a cerut: „sa ne luam handicapatul și sa…

- Caz cutremurator in Romania! O fetița de cinci luni din Buzau a ajuns la spital cantarind doar patru kilograme, aproape jumatate din greutatea fireasca! Slabita, copila nu a mai putut lupta cu boala și a murit!

- O noua zi a inceput in Madagascar și tribul Crocodilior se plange ca nu prea a existat odihna, fiindca malgașii s-au ținut de petrecere. Intre timp, Lemurii au demonstrat ca pot dormi pe insula pustie, chiar daca sunt condiții meteo vitrege! Ce provocari apar pentru concurenți?

- Acordul convenit de Londra si UE cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic, in cazul neaprobarii documentului existand riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos, noteaza luni Reuters. Premierul Theresa May se…

- Principatul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul care a devenit erou la Londra, dupa ce s-a luptat cu noua atacatori, a fost arestat astazi. Noi detalii au cutremurat intreaga lume. Presupusul agresor este Imran Mostafa Kamel, fiul lui Abu Hamza, un celebru terorist.

- Cele mai importante evenimente astronomice vizibile de pe teritoriul țarii noastre sunt: - Eclipsa TOTALA de Luna, 21 ianuarie: Din România eclipsa va fi vizibila spre dimineata, Luna va apune în eclipsa partiala. Momentul maxim al eclipsei este la ora 7:12. - Eclipsa PARȚIALA…