- Cel puțin 15 migranți, dintre care cinci copii, au murit dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a rasturnat in sud-estul Marii Egee. Migranții proveneau din Turcia, potrivit poliției portuare elena. Aproximativ 20 de migranți s-ar fi aflat la bordul ambarcațiunii care s-a rasturnat, iar mai multe…

- O tânara de 24 de ani, din Murfatlar, are nevoie de ajutorul nostru pentru a începe batalia cu o boala crunta: cancerul. Pentru ca parinții nu au bani suficienți, prietenii Andreei au lansat un apel umanitar pe Facebook. „În urma cu ceva timp, aceasta tânara a fost…

- Peste 100 de universitati si institutii de invatamant din 18 tari vor fi prezente in acest weekend la Bucuresti la cea de-a 22 editie a The Romanian International University Fair (RIUF).

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Valul de frig botezat „Bestia din Est", care a afectat și Romania, iși face cunoscute efectele și saptamana aceasta. Zeci de mii de creaturi marine moarte au fost aduse la mal de ape in Yorkshire, Kent și Norfolk, scrie guardian.co.uk. „A fost inregistrata o scadere a temperaturii marii cu…

- Cofondatorul Microsoft si al doilea cel mai bogat om din lume, Bill Gates, si-a exprimat saptamana trecuta convingerile cu privire la criptomonede, sustinand ca factorul de anonimitate din spatele acestora nu este „un lucru bun” si a subliniat faptul ca societatea beneficiaza atunci cand guvernele…

- Politia Capitalei a anuntat, marti, ca, in cursul diminetii, Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata unde efectuau serviciul. "La fata locului s-a deplasat echipa operativa, fiind demarate cercetarile in vederea stabilirii…

- Doi soți din județul Bacau au murit, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata din localitatea Muncel, din apropiere de municipiul Pașcani. Potrivit polițiștilor, trenul IR 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator auto nu a respectat semnificația semnalelor…

- Interviu cu Petru Jardan, Director general „Avia Invest" D-le Jardan, in ultimii ani, inclusiv in 2017, s-au facut importante investitii la Aeroportul International Chisinau, aflat in concesiunea „Avia Invest". Care e situatia la aeroport acum?

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Studenți din peste 200 de universitați din intreaga lume s-au inscris la Red Bull Can You Make It? și sunt pregatiți sa plece in aventura vieții lor in Europa, fara niciun ban in buzunar, folosind ca unica moneda de schimb doza de Red Bull. Perioada de aplicație la Red Bull Can You Make It? s-a […]

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- UPADTE ora 22.50 Vestile referitoare la numarul victimelor sunt contradictorii. Cotidianul Miami Heral, care citeaza un oficial, scrie ca exista cel putin un mort. Numarul ranitilor se situeaza intre 20 si 50, dar inca nu e clar numarul total al celor impuscati. STIREA INITIALA. O persoana…

- In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate vedea autobuzul rasturnat pe o parte, cu acoperisul smuls, pe marginea unei sosele din localitatea Tai Pao, in nordul districtului Noile Teritorii. Nu se cunosc deocamdata cauzele accidentului. Cel mai grav accident rutier survenit…

- In primarie nu trebuie sa existe functionari corupti care castiga bani pe seama cetatenilor simpli. Declaratia a fost facuta de primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, in cadrul unui interviu realizat de colegul meu, Alexei Lungu.

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- Fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu nu purta de doua ori aceeași haina. A decis sa nu imbrace o ținuta decat o singura data dupa ce Fidel Castro i-a povestit despre un complot. Nicolae Ceaușescu, care anul acesta ar fi implinit 100 de ani daca ar mai fi trait , era foarte speriat de eventualitatea…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca, la numirea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, Klaus Iohannis putea sa aduca in discuție un „protocol de colaborare institutionala” cu PSD.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, scrie agerpres.ro.

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.

- International Student Week in Timișoara (ISWinT), festival de tradiție pentru orașul Timișoara, organizat de studenți pentru studenți, ajunge in anul 2018 la frumoasa varsta de 25 de ani. Intre 23 iulie și 2 august 2018, Liga AC invita studenți din toate universitațile din lume sa calatoreasca la Timișoara,…

- Aproape 300 de rechini morți au fost gasiți pe o autostrada din statul mexican din Michoacan, a anunțat Procuratura Federala pentru Protecția Mediului. Conform primelor elemente ale anchetei, pestii au fost prinsi de braconieri, iar camionul care ii transporta a fost atacat, iar usile s-au deschis…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Patru persoane au murit in urma unui incendiu care s-a produs sambata seara intr-un hotel din Praga, relateaza agentia Reuters, citata de HotNews.ro. Politia inca nu a identificat cauza izbucnirii incendiului. Focul a izbucnit la Hotelul Eurostars David, situat aproape ...

- Violenta furtuna "Friederike" s-a soldat cu noua morti in Europa de Nord dintre care sase in Germania, unde traficul feroviar a fost in intregime intrerupt joi, relateaza AFP. Operatorul feroviar Deutsche Bahn "suspenda tot traficul pe liniile mari", a declarat unul dintre purtatorii sai…

- Fostul ministru Elena Udrea, dupa aflarea dezvaluirilor din presa despre Catalin Tolontan, ca ar fi colaboratorul unui serviciu secret, face o paralela intre tot ceea ce i s-a intamplat si modul de operare a jurnalistului pe tot parcursul procesului Gala Bute. Elena Udrea scoate in evidenta cateva exemple…

- Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei, a anuntat armata, intr-un comunicat citat de AFP. "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile…

- "Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat acordarea unui numar suplimentar de 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul 'Biciclisti in Bucuresti' in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor…

- Doua atacuri sinucigașe, care au avut loc simultan, au provocat explozii uriașe in centrul capitalei Irakului. Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav ranite, a afirmat...

- Douazeci si cinci de persoane au fost ucise in protestele recente care au avut loc in cateva zeci de orase iraniene, potrivit unui nou bilant oficial facut public duminica, informeaza AFP. "Douazeci si cinci de persoane, oameni obisnuiti si din randul fortelor noastre, au fost ucise in…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Aflat sub amenințarea anilor de inchisoare, fostul șef al Securitații vorbește despre diversiunea și ”teroriștii” care au tras la Revoluție dupa 22 decembrie 1989. Madalin Hodor precizeaza ca documentul reprezinta una dintre cele mai importante marturii, daca nu cea mai importanta, a existenței,…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News.

- Noua persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in mai multe orase din provincia iraniana Ispahan (centru) in cursul violentelor ce au legatura cu miscarea de contestatare cu care se confrunta Iranul incepand de joi, potrivit televiziunii de stat, relateaza AFP. Sase manifestanti…

- Patru persoane si-au pierdut viata in noile tulburari produse in noaptea de duminica spre luni in Iran, in pofida apelului la calm facut de presedintele Hassan Rohani, dupa mai multe zile de proteste antiguvernamentale inedite in ultimii ani, relateaza AFP. Pentru a patra noapte consecutiv,…

- Imaginile acestea au aparut pentru prima oara in spatiul public si alaturi de pompieri pot fi vazuti si oameni obisnuiti care incearca sa dea o mana de ajutor. Printre ei, chiar tineri tocmai scapati din iadul numit Colectiv. De asemenea, in raportul obtinut de Romania TV se afla fotografii…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari…

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Luni seara, directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, au fost gasiti morti, in casa. Ar fi vorba despre o dubla sinucidere, a spus procurorul de caz, scrie digi24.ro.

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. "Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba…

- Corpurile a "circa 36 de persoane" au fost gasite in centrul comercial distrus de un incendiu sambata in orasul Davao, in sudul Filipinelor, a anuntat luni un oficial al serviciilor de pompieri, relateaza AFP. Seful local al serviciilor de pompieri, Wilberto Rico Neil Kwan Tiu, le-a spus rudelor…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Medicii din Barlad au fost martorii unui miracol cu trei zile inainte de nasterea Mantuitorului. Un barbat care s-a inecat in piscina unui centru SPA a inviat dupa 30 de minute. In urma investigatiilor facute de specialisti, barbatul care s-a intors din morti nu s-a ales cu sechele in urma incidentului…

- Rezultatele anchetei la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" din Iasi, in cazul celor doi bebelusi care au murit in noiembrie, arata ca nou-nascutii nu au luat Klebsiella din spital, ci cel mai probabil de la vizitatori.

- Un fost inginer al Complexului Energetic Oltenia, Vasile Cretan – arestat si cercetat penal de procurorul Laurentiu Grecu, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu, a primit castig de cauza la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Fost director in cadrul Complexului Energetic Oltenia,…