Povestea CulinaryOn sau cum a lansat un antreprenor un concept de divertisment culinar din Rusia

- Autoritatile Republicii Moldova vor sa urgenteze construirea conductei Ungheni – Chisinau, prin care sa importe gaze naturale din Romania, pe fondul ingrijorarilor ca aprovizionarea cu gaze naturale dinspre Rusia ar putea fi oprita dupa 2019. Autoritatile Republicii Moldova se arata ingrijorate de declaratiile…

- Torje, la Alanyaspor! Gabi ramane in Turcia, dupa ce a jucat și la Karabukspor. Conducerea clubului turc s-a inteles cu internaționalul roman, scrie futbolarena.com. Torje, care a fost și pe lista Bolognei in aceasta iarna, este dorit la Alanyaspor mai ales de tehnicianul echipei, Hikmet Karaman. Cele…

- Pe parcursul anului 2018 va fi lansat controlul comun moldo-roman la trei puncte de frontiera. Este vorba de punctele: Cahul-Oancea, Costesti-Stanca si Lipcani-Radauti. Directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a declarat joi, 4 ianuarie, ca deja a fost elaborat proiectul de acord interstatal…

- Presedintele Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leanca, crede ca ar fi mai bine daca ar fi create conditii corespunzatoare pentru ca migrantii moldoveni din Rusia sa se intoarca acasa. In opinia sa, cel putin acestia ar trebui sa-si gaseasca de lucru in Romania, fiindca e mai aproape,…

- O lumina ciudata pe cer a fost vazuta de mai multi oameni, marti 26 decembrie a.c. la ora 04:30 (in directia Nord-Est). Cei care au surprins fenomenul, vizibl si cu ochiul liber nu au stiut ce sa creada si au cerut socoteala autoritatilor.

- Universitatea „Petre Andrei” din Iasi a lansat, astazi, site-ul proiectului „Procesul comuniștilor din Romania”, organizat de UPA din Iasi, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Primaria Municipiului. Prof. univ. dr. Sorin Bocancea, coordonator, declara ca se va face un studiu privind procesul…

- Despre cine semneaza pentru propaganda pro-Kremlin pe Sputnik Moldova s-au scris destul de multe analize si investigatii. Totusi, ultimele proteste ale miscarii #REZIST au dus la angrenarea Kremlinului intr-o campanie furibunda pentru a denigra miscarea, protestatarii sau simpatizantii miscarii.

- Puțini oameni de stat au avut ocazia sa se adreseze națiunii lor timp de mai bine de șapte decenii. In țara sau din exil, glasul Regelui s-a auzit drept și bun, chibzuit și iubitor. Din 1989 incoace, cugetarile Majestații Sale au insoțit societatea romaneasca in fiecare din momentele ei, atat cele fericite,…

- Delia face piața pentru Brenciu și Banica jr! Inainte de fiecare ediție “X Factor”, cantareața cumpara fructe exotice și fructe de padure, mixuri de alune și prajituri, pe care le duce in platoul emisiunii și le imparte cu colegii de juriu. Iar acesta nu e singurul lucru pe care-l deconspiram azi din…

- România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui an. România este si una dintre principalele destinatii ale exporturilor din regiunea separatista transnistreana,…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Liga Profesionista de Fotbal (LPF) și Institutul Aspen au lansat, joi, proiectul "Joaca pentru viața", care are ca scop principal dezvoltarea abilitaților fundamentale de mișcare ale copiilor din Romania cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. …

- „Cu siguranta Romania nu are nevoie sa importe cereale, ceea ce vedeti pe cifre este marfa importata de traderi si reexportata catre alte destinatii“, a declarat pentru ZF traderul Sergiu Gorban, proprietarul companiei Transylvania Invest din judetul Arad, un business de circa 27 mil. euro in 2016.…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federația Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie și dezbinare intre aliații NATO. …

- Emilian Popa este investitor si antreprenor, specializat pe accelerarea comertului electronic in Africa si Orientul Mijlociu. A fost implicat in dezvoltarea unora dintre companiile e-commerce cu cea mai rapida dezvoltare din lume. Africa de Sud, Nigeria, Rusia, Germania, Israel, India, Emiratele…

- Claudiu Niculescu nu a castigat de cinci meciuri in Liga 1, iar supararea antrenorului s-a indreptat catre propriii jucatori, dupa 0-3 pe teren propriu cu liderul CFR. Antrenorul care a cucerit Cupa Romaniei in sezonul trecut nu reseste sa redreseze echipa din Ilfov de sase meciuri. Parcursul…

- Danut Lupu a identificat marea problema a lui Sergiu Hanca din acest sezon, unul mult mai slab decat precedentul, atunci cand fotbalistul a fost "varf de lance" in mandatele lui Ioan Andone si Cosmin Contra. In 20 de meciuri in acest sezon, Hanca a reusit sa inscrie doar de trei ori…

- Corul Aletheia, alcatuit din studenti, absolventi si profesori reuniti in Cercul studentesc „Aletheia", sub cupola Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera a universitatii de arte iesene a cucerit numeroase premii la concursuri deosebit de importante pentru arta corala mondiala, in tari precum…

- Olimpicul internațional Alex Tatomir, licean in Braila, recunoscut pentru medaliile obținute in ultimii ani la concursurile și olimpiadele de informatica, a caștigat aurul la Turneul Internațional de Informatica Shumen 2017. Competiția s-a desfașurat în localitatea bulgara…

- Scandal de proportii in Rusia, in care este pomenit si numele medaliatului cu bronz la Jocurile Olimpice pentru Romania: luptatorul Albert Saritov. Postul TV Rusia 24 a difuzat un reportaj despre sportivi ai Academiei de lupte Mindiasvili implicati in acte de banditism si terorism.

- Gigi Becali a negat informatia si a dat de inteles ca Anamaria Prodan, agentul lui Alex Bourceanu, ar fi in spatele acestei stiri false. "Imi cam dau seama cine baga minciunile astea, sa nu le ascultati", a spus Gigi Becali, la Digi Sport, facand trimitere catre Anamaria Prodan, care cu o…

- "Consideram inacceptabila lansarea unui campanii deliberate impotriva tarii noastre cand suntem acuzati fara temei de sprijinirea talibanilor, prin finantarea lor si aprovizionarea in mod regulat cu arme. Percepem ca pe o tentativa de a arunca vina pe altcineva", a declarat diplomatul rus cu ocazia…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- Noul model utilzeaza aceeasi platforma tehnica cu modelul KIA Rio care este cunoscut de peste 10 ani de catre clientii KIA din Romania, platforma care este acum mult mai dinamica. Noul Stonic reprezinta de fapt un concurent de seama pentru gama Renault Captur, Peugeot 2008 si mai noile…

- Ulterior, Japonia a depus un proiect de rezoluție solicitand o extindere de 30 de zile care ar permite sa se ajunga la un compromis cu privire la soarta acestui grup de anchetatori, numit (Mecanismului Comun de Investigație — Joint Investigative Mechanism), din care fac parte experți ai ONU și Organizației…

- In aceasta toamna, UPC Romania a lansat un nou concept de magazine pentru sustinerea noii identitati vizuale a companiei si a noii promisiuni de brand: "Bucura te de fiecare moment", in mai multe orase din tara. Cu un design modern, simplu si plin de culoare, magazinele imbunatatesc experienta clientilor…

- Simona Halep vine dintr-o tara mai mica decât Spania sau Germania, dar cu toate astea are mai multi suporteri pe internet decât iberica Garbine Muguruza sau nemtoaica Angelique Kerber. Un calcul al jurnalistilor americanil de la "Tennismash" arata ca Simona Halep (România)…

- „Amprente celebre in #AlbaIulia“ este un documentar care exploateaza vizual o parte din patrimoniul cultural de exceptie cu care este inzestrat orasului Alba Iulia. Realizarea filmului a fost posibila prin proiectul „Alba Iulia-O istorie vizuala prin «amprente» celebre“, derulat de Municipiul Alba Iulia,…

- Jucatorul meciului a fost Alexandru Mațan, care evolueaza la FC Viitorul. Mijlocașul Romaniei a inscris patru goluri, dintre care unul din lovitura de la 11 m. Ceilalți marcatori sunt Moldoveanu (49’, 80’), Baluța (59’) și Micovschi (70’). In urma rezultatului obținut in aceasta seara, Romania…

- Un nor radioactiv s-a raspandit in Europa in septembrie si octombrie si ar proveni din Rusia sau Kazakhstan, conform autoritatilor franceze care se ocupa de radioprotectie si siguranta nucleara, informeaza The Independent.

- Prețurile au crescut in octombrie 2017 cu 2.6% fața de anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 ‐ octombrie 2017) fata de precedentele 12 …

- Fostul portar al nationalei, Bogdan Stelea, a vorbit joi dimineata, la ProSport LIVE, despre evolutia primei reprezentative de la preluarea de catre Cosmin Contra, dar si despre mandatul lui Christoph Daum, aria de selectie si doua posuri cheie in angrenajul tricolorilor. In cele doua meciuri cu…

- Peste 40% din consumatorii casnici și circa 70% din întreprinderile industriale din Republica Moldova, în particular cele din sectorul energetic, utilizeaza gazele naturale ca sursa de încalzire. Țara este dependenta in corpore de gazul rusesc livrat de Gazprom. Astfel, în…

- Cea mai ferventa activista pentru drepturile animalelor din randul starurilor americane și-a dorit sa le ofere doamnelor amatoare de haine de blana o alternativa la fel de estetica, dar nesangeroasa. Ea și-a lansat propria colecție de haine de toamna-iarna din blana artificiala, in efortul de a stopa…

- Cadanțu și Niculescu, in semifinalele probei de dublu de la Limoges. Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Alexandra Cadanțu și Monica Niculescu s-a calificat, luni seara, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari,…

- Studiul a fost realizat la solicitarea ziarului TIMPUL de catre compania sociologica Fondul Opiniei Publice „FOP”. Colectarea datelor s-a efectuat în perioada 7 - 29 octombrie 2017, pe un esantion de 4517 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Republicii Moldova (cu…

- iPhone X, un model de lux ce marcheaza a zecea aniversare a smartphone-urilor create de Apple, ajunge astazi in magazine. Comercializat incepand de la 999 de dolari in Statele Unite, modelul va fi lansat simultan in 50 de țari.

- Un submarin rus a lansat marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile de presa Tass si RIA Novosti.

- Ion Tiriac este unul dintre ce mai bogati romani, dar asta nu-l face sa se opreasca. Miliardarul este plin de idei și pariaza mereu pe ceva nou. Deși are business-uri in mai multe domenii, fostul campion vrea sa cucereasca o importanta piața din țara noastra. Vezi AICI ce super afacere a lansat Țiriac…

- Grupul Saidoff, controlat de miliardarul american de origine israeliana Naty Saidoff, a ajuns la o intelegere finala pentru preluarea grupului de firme Africa-Israel Investments pentru suma de circa 510 miloane de euro, potrivit unor surse apropiate tranzactiei citate de Capital. AFI construieste mall-ul…

- Romania U17 – Austria U17, in Turneul de calificare la Euro 2018. Reprezentativa de juniori a Romaniei sub 17 ani pierdut, duminica, scor 0-1, la Mogoșoaia, ultimul meci din grupa de calificare pentru Turneul de Elita al Campionatului European 2018. Unicul gol a fost marcat de Abdijanovic (80+3). …

- Steve Wozniak a fondat Apple impreuna cu Steve Jobs si alaturi de-un al treilea om de care a uitat toata lumea. Patru decenii mai tarziu, Wozniak inca este intr-un garaj din Silicon Valley, scrie publicatia de specialitate Playtech. Steve Wozniak a venit in Romania si a venit ca un zeu. Este…