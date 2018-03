Stiri pe aceeasi tema

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s-a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame! Adelina Maria este cel mai mic copilas care s-a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.

- Elena Carstea (53 de ani) traieste de 10 ani ani in West Palm Beach Florida, SUA, alaturi de sotul ei Glenn Muttart (54 de ani) si cele doua fiice: Sanda (18 ani) si Adriana (16 ani), adoptate in anul 1998, respectiv in 1999.

- Garbiel Tatu este medic cardiolog in cadrul Spitalului Floreasca. Marți, acesta a fost victima unui taximetrist care l-a agresat, dupa ce doctorul a refuzat sa ii permita șoferului sa fumeze in mașina.

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a transmis o scrisoare deschisa catre presedintele Klaus Iohannis, cu privire la mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale care sunt de natura sa aduca grave prejudicii ordinii publice si sigurantei nationale, conform unui comunicat transmis de…

- Sentinta extrem de controversata, cu un impact emotional urias, în Marea Britanie, Înalta Curte a decis ca medicii au dreptul sa întrerupa, împotriva voinéi parintilor, tratamentul pe

- Toata lumea a inceput sa rada, inclusiv tanara, scrie antena3.ro. Care a fost insa motivul? O albina se așezase pe fața miresei, iar barbatul a incercat sa o inlature, insa din greșeala i-a tras partenerei sala o palma. Citeste si POVESTE ADEVARATA. Un tanar si-a anulat nunta cand a aflat…

- Membrii unei familii din comuna Botiz, Satu Mare, sunt greu incercati de problemele crunte pe care viata le-a tot pus in calea lor. Cei 11 copii traiesc intr-o saracie greu de imaginat, iar conditiile din cocioaba in care isi duc zilele sunt greu de indurat.

- Un incident socant a avut loc in orasul Bender. Un sofer in varsta de 65 de ani a lovit in plin, in mijlocul strazii, un pieton care traversa regulamentar. Mai mult, dupa ce a vazut ca victima a supravietuit, soferul-criminal s-a intors si a tras cateva focuri de arma.

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Aproximativ 200 de copii de la patru gradinite din Galati au participat, joi, la un flashmob umanitar pentru un baietel care are nevoie de bani pentru o interventie chirurgicala de implantare a nervilor, la Viena, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cimpul magnetic al Pamintului apara planeta noastra de vinturile solare, extinzindu-se mii de kilometri in spațiu. Magnetizmul sau afecteaza aproape orice facem in viața de zi cu zi: de la comunicațiile globale pina la folosirea electricitații. Potrivit Daily Mail, cimpul magnetic este foarte important…

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu se pare ca nu fac echipa buna la Eurovision! Tensiunile dintre cei doi prezentatori ai concursului muzical au atins cote maxime, duminica seara, cand au ajuns sa-si arunce vorbe urate.

- O viitoare mireasa s-a filmat în timp ce comitea suicid și a trimis clipul fostului ei iubit care o șantaja și voia sa-i strice fericirea. Nisha Devidas a ales sa sfârșeasca acest șantaj luându-și propria viața prin consumarea de pesticide, cu doar 10 zile înainte…

- Redam mai jos scrisoarea integrala a Dorinei Chiriac: „Am de ieri 45 de ani. Sunt o actrița categoria 1A, de 22 de ani sunt angajata la un teatru de stat și am salariul mediu pe economie. Sunt mama singura, nu am o locuința proprietate personala, nici o mașina, nici telefonul de pe care scriu acuma…

- Un barbat din Campulung Moldovenesc, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi, a anuntat ca isi da vila la schimb cu 100.000 de Biblii, informeaza Monitorul de Suceava. Acesta are o casa cu doua niveluri pe strada Calea Transilvaniei din Campulung Moldovenesc, la iesire spre Vatra Dornei, pe care o cedeaza in…

- Aproape fiecare dintre noi a trait sau urmeaza sa traiasca momentul ruperii de „cuib“, al plecarii de acasa. Sunt insa si persoane care se complac in rolul de “vesnic copil”, dovedind o incapacitate de a se lansa in viata.

- Un grup de cinci clujeni a plecat, pe jos, spre Bucuresti, pentru a participa la mitingul de protest din 20 ianuarie 2018. Initiatorul marsului pedestru este un clujean de 51 de ani. Dupa ce si-a anuntat intentia de a pleca pe jos spre Bucuresti, alti cetateni din tara si-au exprimat dorinta de a i…

- Celebrul actor si producator, Morgan Freeman, s-a lasat inspirat de viața unui roman pentru a da naștere unui episod din noul sau proiect, o miniserie de filme restranse sub titlul „Puterea noastra”. Morgan Freeman i-a citit povestea lui Izidor Ruckel, un roman care a trait o copilarie tragica in vremea…

- Motivul pentru care trebuie sa ne preocupe detoxifierea organismului este simplu: stilul de viata ne poate pune la incercare corpul. Desi, in conditii normale, organismul este capabil sa se curete singur, cresterea nivelului de stres, lipsa exercitiilor fizice, constipatia, dieta necorespunzatoare…

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- Realizatoarea Antenei 3 Dana Grecu s-a prezentat la emisiunea lui Mihai Gadea cu un nou nume: Dana Chera. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine. Inseamna ce ce am facut, nu am facut rau. (…) Pe mine ma cheama Dana…

- Anda Adam a intrat in aceeasi familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, si actuala partenera de viata a acesteia, Bianca Dragusanu. Cantareata Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav si partenera lui de viata, Bianca Dragusanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis recent ca dependenta de jocuri video este o afectiune mentala, iar povestea pe care v-o prezentam arata ca unii oameni reactioneaza imprevizibil atunci cand sunt indepartati de aceasta activitate.

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.

- Gabriel, baietelul de 4 ani, care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi cantarind cat un bebelus, a inceput sa ia in greutate dupa ce medicii l-au hranit saptamani la rand cu ciocolata.

- Va mai amintiti de Robert de la MPFM? Tanarul traieste una dintre cele mai frumoase perioade din viata. Anul acesta, iubita lui a adus pe lume primul copil al cuplului, iar tanarul este mai fericit ca oricand.

- A ingrozit o tara intreaga dupa ce a impins pe data de 12 decembrie o tanara de 25 de ani, din Craiova, sub rotile metroului. Magdalena Serban este acuzata de omor si tentativa de omor si se afla in arest.

- Cu cateva zile inaintea Craciunului, perioada in care trebuie sa curga dragoste fața de familie și apropiați, Mihai Margineanu este aratat cu degetul de neamurile sale, care-i critica nepasarea. Intr-o maniera inedita, verisoara solistului, cunoscuta poeta și scriitoare Clara Margineanu i-a dedicat…

- Medicii se chinuie sa desluseaca o problema pe care o fetita de 12 din Colacu, o are de aproape o luna. Se pare ca Ana are o tumoare pe creier care se intinde si la maduva spinarii. Fetita a fost la scoala pana luna trecuta, fiind un copil normal, pana cand, dintr-o data, nu si-a mai putut misca mana…

- Tragedie pe sosea, sambata, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Trei persoane si-au pierdut viata, printre acestea si un copil, iar cea de-a patra persoana este resuscitata la fata locului.

- Roxana Dobre neaga ca ar fi fugit de acasa, ba mai mult, iubita celebrului manelist Florin Salam sutine ca va deveni mama pentru a treia oara. Conform Antena Stars, Roxana Dobre a negat faptul ca a fugit de acasa si ca a luat banii pe care i-a pus deoparte impreuna cu iubitul ei, Florin Salam. Mai mult…

- Vestea ca Alina Ciucu s-a stins din viața intr-un mod atat de brutal a cazut ca un trasnet peste prietenii acesteia. Acestora nu le vine sa creada ca tanara a avut un sfarsit atat de teribil, fiind impinsa in fața metroului.Georgiana, una dintre fostele sale colege a povestit despre relatia…

- Criminala de la metroul Bucuresti a declarat, în cadrul audierilor de la Poliție, ca a fost exploatata în strainatate de o femeie care avea exact aceleași semnalmente ca și victimele sale de la metrou.

- Criminala de la metrou a socat Bucurestiul, dar si intreaga Romanie. Aceasta a impins doua femei in fata metroului. Din pacate, una dintre acestea, o tanara, si-a pierdut viata, calcata de metrou. Politistii au capturat-o pe ucigasa la cateva ore dupa.Citește și: Lia Olguța Vasilescu da sfoara-n…

- Vedeta TV are o silueta de invidiat, chiar daca a nascut in urma cu doar cinci luni. Motivul pentru care Ilinca Vandici nu s-a ingrașat in perioada sarcinii și nici dupa, are legatura cu pregatirea pe care a facut-o, inainte. Ilinca Vandici s-a numarat printre puținele vedete care și-au revenit imediat…

- Andreea Marin are de ceva timp o relatie cu Adrian Brancoveanu, 32 de ani, consul in Libia, la Tripoli, insa dupa izbucnirea tensiunilor in aceasta țara a fost relocat in Tunisia. ANDREEA MARIN, primele declaratii dupa ce a inceput o NOUA RELATIE "Sunt implinita sufleteste si datorita…

- Andrei Simion (16 ani) si Cristian Tanasescu (18 ani) sunt cei doi criminali care i-au luat gatul cu sange rece soferului care-i luase la ocazie si au injunghiat-o pe sotia acestuia. Cei doi adolescenti au pus totul la cale cu zile inainte si dupa oribila crima au petrecut trei zile.