- Meghan Markle și Prințul Harry au cheltuit o suma imensa din banii contribuabililor britanici pentru renovarea noii reședințe, conform raportului referitor la cheltuielile anuale ale familiei regale publicat marți de Casa Regala.

- Drumarii au continuat asfaltarea DN1, sectorul dintre Timișul de Sus și Predeal. Lucrarile continua și in acecasta seara, apoi se intrerup pana luni, pentru a nu perturba traficul și așa aglomerat pe DN1, in weekend. „Daca vremea ne ajuta și nu ploua, miercuri finalizpm turnarea covorului asfaltic pe…

- Potrivit CV-ul oficial care circula in anii comunismului, fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, avea diploma de Bacalaureat și era licențiat și in științe economice. Ceaușescu a devenit „intelectual” mai tarziu decat soția sa, Elena Ceaușescu, dar interesant e modul in care fostul lider comunist a intrat…

- ​​Ajunsa șefa la PSD, Viorica Dancila ar vrea sa știe pe ce s-au cheltuit banii partidului, însa un audit a ramas doar la nivel de intenție, neavând cine sa se ocupe de acest lucru, deoarece social-democrații sunt mai preocupați de Congresul de la finalul acestei luni, potrivit unor surse…

- A jucat 14 sezoane in NBA, acolo unde a cucerit doua titluri cu Los Angeles Lakers, a tinut prima pagina a tabloidelor de scandal, atunci cand forma un cuplu cu Khloe Kardashian, iar acum continua sa socheze opinia publica. Pe numele sau: Lamar Odom. De data aceasta, fostul baschetbalist atrage atentia…

- Fiecare ocazie de a cumpara ceva mai ieftin aduna mii de oameni in magazinele care afiseaza oferte. Noaptea reducerilor a fost organizata aseara la unul din cele mai mari centre comerciale din Chisinau.

- Manual pentru acordarea primului ajutor! Inițiativa aparține echipei Serviciului Voluntar de Ambulanța din Iași. Primul ajutor consta in totalitatea masurilor care se aplica imediat in cazul unei urgențe medicale pana la sosirea serviciului de urgența sau pana la intervenția unui medic. Primul ajutor…

- Un miliard de euro cheltuit pentru parcuri eoliene sau retele electrice, in Romania, va conduce la o valoare adaugata in economia romaneasca de cel putin doua miliarde de euro, reiese din Raportul intitulat "Energia regenerabila in Romania: Potential de dezvoltare la orizontul anului 2030", prezentat,…