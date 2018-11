Stiri pe aceeasi tema

- Fostul asistent medical german, Niels Hogel s-a prezentat la cel de-al treilea proces intentat impotriva sa in orasul Oldenburg, unde si-a recunoscut 100 de crime. Potrivit procurorilor, fostul asistent medical le dadea pacientilor medicamente care le provoca insuficienta cardiaca sau colaps circulator…

