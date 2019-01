Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Romania a fost ucisa in Marea Britanie, in toamna anului trecut, de fostul iubit, cu 25 de lovituri de cutit. Judecatorii din Marea Britanie l-au contamnat pe barbat la inchisoare pe viata, transmite BBC.

- Darko Saric, supranumit baronul drogurilor din Balcani, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare de un tribunal din Serbia. Temutul traficant a fost gasit vinovat ca a transportat aproape 6 tone de cocaina din America de Sud in Europa.

- SANCTIUNE… Pedeapsa maxima pentru criminalul Nicoletei Botan, vasluianca ucisa in gradinita pe care o construise in Bucuresti. Marius Cristian Botan, fostul sot al acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viata. “In baza art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 199 alin.…

- Nicolae Dragoi, suspectul din Alba Iulia, a fost eliberat, anul acesta, din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu. El fusese condamnat pentru talharie si tentativa de viol in stare de recidiva la 4 ani si o luna de inchisoare. Insa acestea nu sunt singurele infractiuni comise de barbat.…

- Brigitte Nastase se iubește de ceva timp cu Cornel și este mai fericita ca niciodata. Fosta soție a lui Ilie Nastase a depașit perioada in care a suferit și a plans non-stop, iar acum se casatorește. Chiar daca s-au cunoscut de doar cateva luni, Brigitte și Cornel sunt pregatiți sa ajunga in fața altarului.…

- Charlotte Carter, 30 de ani, a zburat, luni, de pe Aeroportul Gatwick, Londra, cu destinația Dubai, acolo unde urma sa-și petreaca vacanța alaturi de prietenele ei. Pe timpul zborului, tanara de profesie asistenta medicala s-a simțit rau. Cand a coborat din avion, ea a luat un taxi sa ajunga la destinație.…

- Christopher Boon, 28 de ani, a fost acuzat de uciderea soției sale, Laura Mortimer, 31 ani, și a fiicei sale vitrege, Ella Dalby, 11 ani. Crima a avut loc pe 28 mai, in casa familiei din Gloucester, Marea Britanie. Deși in prima faza barbatul a pledat nevinovat, el și-a recunoscut in cele din urma…

- Konstantinos Passaris, inchis pe viata pentru uciderea a doua persoane la casa de schimb valutar „Le Petit Bijou” din Capitala, isi ocupa timpul in spatele gratiilor cu ce poate. Mai nou, criminalul grec merge la scoala, fiind pasionat de doua materii, istorie si geografie. Asasinul a fost subiectul…