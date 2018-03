Stiri pe aceeasi tema

- Justitia spaniola a incalcat drepturile a doi catalani condamnati pentru incendierea unei fotografii cu regele si regina Spaniei, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit unui comunicat emis marti, transmite dpa. Cei doi catalani au fost condamnati pentru insultarea Coroanei dupa…

- Un prestigios autor belgian, Paul Emond, membru al Academie royale de langue et de litterature francaises din Belgia, va conferentia la Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava, miercuri, 14 martie a.c., de la ora 12.00, in sala „Dimitrie Leonida" ...

- Amme a lansat Vis strain, primul single in limba romana. Dupa piese cantate in spaniola și engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana, “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina, in studioul de la Tralala School. “Piesa ‘Vis strain’ este piesa sufletului…

- Instrumentul primit de laureatul cu Nobel de la Oscar H. Steger va fi licitat pe 9 martie. Einstein l-a oferit apoi lui William Hibbs, fiul unui ingrijitor de la Universitatea Princeton, unde cerceta. Inauntrul viorii este inscriptionat: „Realizat pentru cel mai mare om de stiinta al lumii". Albert…

- O scrisoare a lui Albert Einstein a fost vanduta marti pentru suma de 103.700 de dolari (circa 83.500 euro) la Ierusalim in cadrul unui eveniment organizat de casa de licitatii Winner's, informeaza AFP si Reuters. Scrisa de mana in limba germana si avand drept subiect teoria gravitatiei, scrisoarea…

- Marcel Iureș a urcat pe „scena” Universitații de Vest din Timișoara. De data aceasta, el nu a jucat un rol, ci a fost „actor” in propriul film, in care i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

- Polițistul al carui numar de telefon apare in biletul de adio al infirmierului criminal de la Slatina care apoi s-a sinucis ar putea fi audiat de catre procurorii Parchetului Tribunalului Olt. Anchetatorii urmeaza sa decida daca il vor audia pe „Plimbatu”, polițistul sub acoperire care ar fi avut o…

- Dezacorduri. Pronunții greșite. Fraze lipsite de logica. Exprimari grobiene și sfidarea oricaror norme de politețe. Toate au ajuns in portofoliul politicienilor de astazi. Daca, acum un veac, personalitațile care aveau pe maini soarta țarii erau veritabile exemple de diplomație și cultura, cei care…

- Comisia Electorala Centrala a publicat un anunț de angajare cu privire la o funcția de specialist principal al directiei comunicare, relatii publice si mass-media. Una din condițiile menționate este de a poseda limba „moldoveneasca”. Persoana responsabila…

- Talentata artista a inceput anul in forta din punct de vedere muzical. Dupa ce a semnat recent cu MediaPro Music, parte a Universal Music Romania, interpreta a filmat nu mai putin de trei videoclipuri pentru tot atatea piese de dragoste extrem de sensibile, in stilul care a consacrat-o. De altfel, sotul…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, care s-a implicat in apararea drepturilor romanilor din Ucraina, revine cu un nou semnal de alarma privind situația din țara vecina.Citeste si: Masuri de ULTIM MOMENT la MAI, dupa codul PORTOCALIU de ger: Ce dispozitii s-au dat in minister ”Revoltator!…

- O scrisoare "extrem de rara" semnata de toti cei patru membri ai trupei The Beatles ar putea obtine pana la 12.000 de lire sterline la licitatie, informeaza Press Association, scrie agerpres.ro.

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Alaturi de celebra sa mama si de sora sa formeaza o adevarata familie de artisti. Este vorba despre pictorul Mihai Lupu Calota, fiul celebrei interprete de muzica folclorica Floarea Calota si fratele actritei Ioana Calota. Artistul va expune joi, 22 februarie, de la ora 15,00, la Galeriile de Arta „Ion…

- Dupa doua prestatii neconvingatoare cu Gaz Metan si CFR Cluj, echipa lui Dica a facut cel mai bun meci din 2018. Din pacate, a terminat benzina cam dupa minutul 65, dar a reusit sa-si pastreze avantajul fragil inainte de returul de la 22 februarie.

- BERBEC Apare o schimbare de directie complet neasteptata in planurile tale si, desi pe moment te cam deruteaza, dupa ce iti vei recapata orientarea in spatiu, vei descoperi cat de bine suna acest sens nou. E un noroc chior, profita de el, pentru ca s-ar putea sa nu se mai iveasca altul prea curand,…

- Lingvistii au descoperit recent ca 280 de persoane dintr-un trib din Malaezia care traia intr-un sat izolat din partea de nord a tarii vorbeau o limba necunoscuta, numita "jedek", informeaza AFP. Cercetatorii de la Universitatea din Lund (Suedia) au descoperit aceasta limba, in cadrul unui proiect…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de ministerul Educatiei Nationale.Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba…

- Articolul 13 care se refera la limba vorbita pe teritoriul Republicii Moldova trebuie sa ramana neschimbat, adica limba „moldoveneasca", de aceasta parere este democratul Marian Lupu. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru Europa Libera.

- Mirela Tanc, profesoara din Oradea premiata de Microsoft pentru modul in care preda limba romana, se numara printre cei mai inovatori dascali din lume. Prin folosirea noii tehnologii, lecțiile de limba romana au devenit mult mai atractive pentru elevi. Pornind de la pasiunea celor mici pentru jocurile…

- Oana Roman si-a iesit din pepeni dupa ce un fan a acuzat-o ca apare „retusata” pe coperta unei reviste, unde apare alaturi de sotul ei, Marius Elisei, si de fiica lor, Izabela. Vedeta a tinut sa se apare si sa-i demonstreze persoanei respective ca asa arata ea, de fapt, si ca nu a fost vorba de vreo…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Botnetul Hide ‘N Seek (De-a v-ati ascunselea), recent descoperit de specialistii Bitdefender, care sustrage fotografii sau filme personale, a ajuns sa controleze in numai trei saptamani aproape 50.000 de dispozitive, de la 12 dispozitive controlate in 10 ianuarie, anunta compania. HNS…

- Deși in week-end declarau ca programul de guvernare al PSD arata de zici ca e scris intre doua beri – și-o ieșire la closet, aș adauga eu – liderii UDMR s-au gandit ei mai bine și au promis ca vor vota totuși guvernul lui Vasilica, ”pentru stabilitate”. Unde stabilitate inseamna, probabil, dreptul grofilor…

- Daphne Self, cel mai varstnic model din lume, a devenit una dintre imaginile oficiale ale celei mai recente campanii publicitare care promoveaza brandul britanic de produse cosmetice Eyeko, informeaza...

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Ies la iveala noi detalii socante despre atacul din Bucuresti. Cu a actionat criminala abia eliberata din puscarie? Totul e halucinant. Scoasa din puscarie in noiembrie 2017 in baza recursului compensatoriu l-a injunghiat pe batran pentru ca a deranjat-o dintr-o discutie, conform observator.tv.Citește…

- Dupa ce in luna decembrie a anului trecut a depus la Consiliul Local un raport de activitate lipsit de substanța și incomplet, presedintele CS Campina, Adrian Stoican, revine acum cu un raport ceva mai detaliat, din care aflam lucruri interesante. Acest raport se va afla pe masa consilierilor locali…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 18 percheziții la locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitați ilicite cu țigarete și tutun. 14 mandate de aducere…

- Lucarile de amnajare a unui nou laborator de nanotehnologie de la cunoscutul institute MIT din SUA au scos la ivela o descoperiere neașteptata. Constructorii au gasit o capsula de sticla umpluta cu obiecte caudate, scrie descopera.ro . Capsula timpului a fost ingropata de catre studenti de la MIT in…

- Natalia Fornvald, inspector scolar pentru invatamantul primar la Inspectoratul Scolar Judetean Maramures a facut o propunere fara precedent pentru invatamantul romanesc: sa se renunte la olimpiadele scolare la limba si literatura romana si la matematica. Dascalul s-a sfatuit si cu restul colegilor care…

- Desi opozitia a sustinut miercuri la consultarile de la Cotroceni varianta alegerilor anticipate, datele aparute intr-un nou sondaj demonstreaza ca aceasta varianta ar avantaja tot actuala putere.

- O expozitie cu carti rare si vechi, din secolele XVI-XIX, care fac parte din fondul Bibliotecii Academiei Romane din Cluj-Napoca, a fost deschisa pentru public luni, de Ziua Nationala a Culturii. Cel mai vechi exponat este un ''Tetraevanghel'' tiparit in 1561, la Brasov.…

- Parintii care posteaza fotografii cu copiii lor pe Facebook ar putea avea de suferit. Acestia risca chiar inchisoarea daca nu respecta regulile impuse de Guvernul francez, pentru ca da, acest lucru, din pacate, nu este valabil si in tara noastra.

- Prima sesiune a examenului national de bacalaureat va incepe in 2018 in luna februarie, cu probele de evaluare a competentelor, urmand ca in iunie sa se desfasoare probele scrise la bacalaureat, conform calendarului aprobat prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale.Astfel, in 12 si 13…

- Polițistul Marian Godina a spus luni, dupa prinderea pedofilului din Drumul Taberei, dovedit a fi polițist de meserie, ca ”ii este jena”, iar ”acest individ tocmai a pus o pata imensa pe imaginea unei instituții pentru care unii se dedica trup și suflet. (...) Apare un astfel de specimen și distruge…

- Cei de la Christian Dior au gasit o modalitate foarte catchy de a capta publicul pentru nou lansata colectie pentru copii Baby Dior, creand un clip publicitar cu copii imbracati in alb si un pursange arab, pe malul marii. Iata ce au reusit sa faca micile modele.

- BACALAUREAT 2018. Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…

- Armata irakiana a instalat un sistem antitanc rusesc "Kornet-E" pe masina blindata americana Humvee. Fotografii ale hibridului, vazut in mai multe locuri unde militarii irakieni au dus lupte cu jihadistii din Statul Islamic, au aparut pe Twitter.

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza.

- Romanii vor avea un nou post TV in format HD, in grila de programe. Va fi singura televiziune din pachetul must-carry, obligatoriu, care nu are reclame. Postul Trinitas TV, deținut de Patriarhia Romana, va emite in curand și in varianta High Definition.Trinitas TV a facut o solicitare catre…

- Peste 100 de fotografii alb-negru din Oradea si Beius, care surprind atmosfera revolutionara din Bihor, dar si obiecte de colectie, au fost vernisate in Palatul Princiar al Cetatii din Oradea.

- Astfel, Coaliția de guvernare tocmai a votat un amendament al UDMR la legea cinematografiei. Astfel, filmele vor fi dublate sau subtitrate in limba maghiara. Amendamentul precizeaza ca in comunitațile in care exista un numar mare de maghiari, filmele vor putea fi subtitrate sau dublate și…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Guvernul a aprobat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova și il prezinta Parlamentului, cu unele observații și propuneri. Proiectul are drept scopt modificarea limbii de stat din "moldoveneasca" in "romana".