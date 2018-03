Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene…

- Sapte tronsoane de drumuri judetene au fost inchise, vineri dimineata, din cauza viscolului, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. "Au fost inchise de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt urmatoarele tronsoane de drumuri…

- Tenativa de viol si violare de domiciliu sunt doua capete de acuzatie care i se aduc unui barbat de 31 de ani din comuna Ghioroiu, judetul Valcea. Din aceste motive, el a fost arestat preventiv, la finele saptamanii trecute, pentru 30 de zile.

- Presedintii din Serbia si China l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, unde a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate. Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care l-a felicitat pe Putin. "Va rog…

- Col(r) dr.Constantin Mosincat, fiu al unei familii de refugiati din perioada administratiei hortyste, a adunat din arhivele studiate o serie de documente care atesta situatie romanilor din acest colt de tara romaneasca. La data de 30 august 1940 a fost semnat Dictatul de la Viena prin care Ardealul…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR&" SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara este întrerupta temporar între stațiile Timișu de Sus și Predeal, dupa ce mai mulți arbori s-au prabușit pe liniile de cale

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- Ilie Țaru in varsta de 68 de ani, liderul comunitații rome din județul Vaslui, a decedat in aceasta dimineața, la domiciliul sau de langa piața Traian. Acesta suferea, de cațiva ani, de o boala incurabila (neoplasm pulmonar), conform vremenoua.ro.

- Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata. "In…

- SC Salpitflor Green Sa va relua tratamentele fitosanitare contra bolilor plantelor (gard viu, arbori, arbuști etc) conform recomandarilor specialistilor de la Unitatea Fitosanitara Arges. Se va utiliza insecticidul Confidor OIL SC 004 in concentratie de 1,5% , acesta facand parte din grupa a IV-a de…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- Simona Halep petrece a 18-a saptamana in fotoliul de lider mondial, depasind-o in clasamentul din toate timpurile pe Jennifer Capriati, o fosta vedeta a tenisului american. Halep se afla pe locul 1 mondial pentru o noua saptamana, dupa ce si-a recuperat coroana lunea trecuta,…

- SC APAVIL SA a desfasurat si in perioada 26 februarie – 02 martie 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrari punctuale: - se continua cu racordarea la reteaua electrica a Statiei de Pompare Apa…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 2 martie, de-a lungul anilor, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Puțini știu ca 2 martie este este a 61-a zi a calendarului gregorian. Creștin-ortodocșii il sarbatoresc pe data de 2 martie pe Sfantul Teodot, espicop…

- Un barbat, de 34 de ani, din Dragasani, banuit ca a talharit o batrana, a fost retinut pentru 24 de ore, miercuri, pe raza comunei Stanești. Potrivit IPJ Valcea, in data de 27 februarie, barbatul a intrat peste femeie in ...

- Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCURESTI, desemnate, in consortiu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Incheierea de sedinta nr. 198/19.09.2017, pronuntata in Dosarul nr. 7658/99/2014, de catre Tribunalul…

- ​Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a organizat in data de 23.02.2018 la sediul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adulților Valcea cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 98, județul Valcea, Bursa locurilor de munca sezoniere, sector agricol – cules mazare din…

- Sambata, 24 februarie, la Valcea a avut loc o conferinta numita "Spune stop malpraxisului medical", la care au luat parte o parte dintre persoanele care se considera victime ale erorilor sistemului medical.

- De cand a devenit tata, Traian, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", este in al noualea cer. Micuta care a venit pe lume le-a umplut sufletele de bucurie parintilor care sunt topiti dupa ea.

- Conform lui Martin Elvis, un astronom de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Falcon Heavy este un aparat suficient de potrivit pentru a face rute intre orbita Pamantului si orbitele asteroizilor.

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Orlești au reușit identificarea principalilor suspecți ale unor infracțiuni de furt din locuințe comise in zilele de 28 ianuarie, respectiv 6 și 14 februarie. Mai multe persoane din localitatea Orlești au sesizat ca persoane ...

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Adi de la Valcea se lauda pe retelele de socializare cu un trup plin de muschi, in comparatie cu alti colegi de breasla. Cantaretul de manele si-a isterizat fanii cu ultimele postari, in care apare cu patratele pe abdomen si este tare mandru de cum arata.

- Un semafor a fost doborit la pamint, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața. Impactul a avut loc la intersecția bulevardului Traian cu strada Independenței din sectorul Botanica. Martorii spun ca unul dintre șoferi nu a cedat trecerea celeilalte mașini care se deplasa de pe bulevardul…

- Trafic blocat din cauza unui accident rutier in Ramnicu Valcea Sensul de mers Nord-Sud de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, din zona marketului Supeco pe str. Calea lui Traian este blocat din cauza unui accident rutier. Au fost implicate doua autoturisme cu trei victime,…

- Autoritațile locale se zbat sa interneze oamenii strazii cu probleme psihice, insa se bat de procese lungi și anevoioase, lipsa locurilor pentru internare sau de impotrivirea familiei celui ce se dorește a fi internat.

- In aplicarea H.C.L. nr.25/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii prin licitatie publica cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului in vederea desfasurarii comertului stradal ocazional „Martisor 2018” si a caietului de sarcini aferent, Primaria muncipiului Ramnicu-Valcea face…

- Oficial, nu se știe cate locuințe din Romania sunt neracordate la cea mai elementara utilitate publica, energia electrica. La recensamantul din 2011, din totalul de 8.450.942 de gospodarii convenționale, dispuneau de instalație electrica 8.166.508, in procent de 96,6%. Altfel spus, 284. 434 de case…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Susani, judetul Valcea, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a atacat o masina de politie si a lovit un politist cu un tarnacop. Omul legii a tras cu arma din dotare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Arhiepiscopia Ramnicului organizeaza astazi un parastas pentru voievodul Mircea cel Batran la Manastirea Cozia, la implinirea a 600 de ani de la trecerea la cele veșnice. Mircea cel Batran, voievod al Țarii Romanești, a fost și ctitorul Manastirii Cozia. Marturia ...

- Prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr. 1747 22.01.2018, Primaria Comunei Valu lui Traian a solicitat introducerea in programul judetean de transport a statiilor publice de calatori "Penitenciarldquo;, "Politieldquo; si "Cretoiuldquo;, care sa fie deservite de operatorii ale…

- Ilie Panait, care a ridicat un imobil de 14 etaje pe strada Traian nr. 68A, a obtinut de la Primaria Constanta un nou document. Este vorba despre Certificatul de urbanism 118 din 26.01.2018, care consta in "Extindere pergola pe structura metalica usoara si amplasare panouri fotovoltaice pe cladirea…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- 1. Florea salbatica Aceasta imagine arata o floare salbatica mica care a intampinat greutatea rocilor și a pietrelor in calea sa de a ieși la lumina zilei. Inconjurata de o aura de lumina de un auriu stralucitor, ea expune mareția sinelui minuscul. Neasumat, sinele ei este egal cu cel…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Cursurile la opt unitati scolare din judetul Valcea au fost suspendate vineri, 18 ianuarie. Zeci de gospodarii sunt in continuare in bezna, vantul puternic daramand arbori si luand acoperisuri.

- Eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri! Pentru ca exact asa s-a intamplat in cazul romanului care a salvat vieti dupa ce a lovit un terorist in atacul de la Londra, in vara anului trecut.

- La nici șase luni de la moartea prematura a Denisei Raducu, familia nu și-a revenit din șoc. In afara faptului ca sunt necajiți și plang zilnic la mormantul cantareței, tatal și bunica au fost loviți din nou de ghinion. Bunica Denisei Manelista ne-a facut marturisiri cutremuratoare. Pe bunica Denisei…

- • Centrul Ramnicului, animat de o ceremonie de depunere a juramantului militar Sambata, 13 ianuarie 2018, Scuarul Mircea cel Batran a gazduit o ceremonie de depunere a juramantului militar de catre 72 de soldati ce se pregatesc in arma Geniu la Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD si Aparare CBRN…

- Polițiștii Poliției orașului Calimanești au reușit identificarea unor persoane banuite de sustragerea unui autoturism. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, suspectii sunt doi tineri, de 17 și, respectiv, 25 de ani, iar masina a fost sustrasa in noaptea de 7 ...

- Consiliul Judetului Galati a aprobat, la sfarsitul anului trecut, indicatorii tehnico-economici si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes judetean “Extindere si modernizare varianta ocolitoare a municipiului…

- In cel de-al patrulea an, De la abdicarea lu’ Traian, La Vaslui e veselie, In a lu’ Buzatu imparatie. Al batran se pregateste, Palatul si-l primeneste, Pentru printul Tudorel, Sa ajunga sef si el. Numai ca la colt, la panda, Sta un nene ca sa-l prinda, Pe al nostru voinicel, Printisorul Tudorel. E un…

- Problema cainilor care-si fac veacul in poarta Manastirii Bistrita, judetul Valcea, este veche. Haite de caini sunt vazute in permanenta in curtea ansamblului format din lacasul de cult si doua centre pentru varstnici si copii. Ultimul caz, al batranului muscat de un caine, a scos la iveala tare vechi…

- Drumul este denumit in popor Calea lui Traian, iar istoria lui este brodata cu numeroase legende. Veche de doua milenii, aceasta „Autostrada a Antichitatii” a fost circulata efectiv mai bine de un mileniu si jumatate.

- CFR Marfa a fost respinsa de la licitatia privind Programul guvernamental RO-LA, prin care se finanteaza de catre stat 60% din transportul pe platforma unui vehicul pe calea ferata, fiind vorba, de regula, de autotrenuri, informeaza economica.net. Solicitarea CFR Marfa ...

- Un tanar, de 27 de ani, a suferit leziuni, noaptea trecuta, dupa ce autoturismul in care se afla a lovit doi cai aflați pe DN67, la Scoarța. La fața locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției Rurale Tg-Carbunești, care a stabilit ca un tanar, de 30 de ani, din orașul Novaci,…