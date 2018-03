Stiri pe aceeasi tema

- Un belgian s-a trezit ca a devenit, de nicaieri, cel mai bogat om din lume, cand a vazut ca in cont i-au fost tranferați 2.000 de miliarde de euro. Luc Mahieux, un locuitor din Dinant, Belgia, a vazut pe 7 februarie ca in contul sau au fost transferați 2.000 de miliarde de euro. Acceasta suma ar […]…

- Ștefan Stan a dat recital pe o strada din Londra, unde a interpretat o piesa in limba engleza, alaturi de doua fete și de cațiva instrumentiți. El a fost aplaudat la scena deschisa de oamenii care s-au strans repede in jurul lui. La cantarea oferita de artist s-a ”lipit” un londonez care consumase ceva…

- Mariana de la Exatlon ascunde o drama pe care nimeni nu a știut-o pana acum. Mariana a vrut sa dea la facultate, la Educație Fizica și Sport (ANEFS), insa nu a putut din pricina unei operații. Așa a ajuns Mariana sa lucreze ca menajera, o meserie de care este mandra și care o ajuta sa […] The post Drama…

- Raluca Stramaturaru a reușit cea mai buna performanța a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna din ultimii 24 de ani: locul 7 in proba de sanie, la olimpiada din Coreea de Sud. Romanca a terminat cu doar cu o secunda și 56 de miimi mai tarziu decat caștigatoarea „aurului". E unul dintre…

- Gina Pistol se menține perfect, la cei 37 de ani pe care-i are, dar și muncește pentru asta. Chiar ea a dezvaluit ca face multa mișcare, sub coordonarea unui antrenor special. Gina a povestit, la o emisiune tv, ce fel de sport face aproape zi de zi. „De cand ma antrenez cu Carmen niciun antrenamet […]…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

- Cele 229 de majorete din Coreea de Nord au uimit intreaga lume la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, sincronizarea lor fiind perfecta. Tinerele au fost trimise la competiție de dictatorul nord-coreean Kim Jong Un. Aflate in tribuna, majoretele au interpretat o melodie cu influențe romanești, fiind…

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Raluca Stramaturaru a reusit, pe 13 februarie, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), locul 7 in proba feminina de sanie. Totodata, aceasta a fost cea mai buna performanta romaneasca din ultimii 24 de ani, la Jocurile Olimpice de iarna. Precedentul…

- Finlandezul Iivo Niskanen a cucerit medalia de aur in proba de 50 km, start grupat (stilul liber), la schi fond, disputata sambata la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang, in timp ce reprezentantul Romaniei, Paul Constantin Pepene, s-a clasat pe locul 32. Niskanen, 26 ani, a cucerit…

- Unul dintre cele mai mediatizate momente ale zilei, la Jocurile Olimpice, a avut-o in prim-plan pe o fana din Coreea de Nord. Asiatica i-a aplaudat pe americani, un gest care a fost vazut de lumea intreaga.Una dintre "majoretele" trimise la Pyongyang de Kim Jong-un a decis sa aplaude momentul in care,…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, era dispus sa aiba o intalnire cu o delegatie de oficiali cu rang inalt nord-coreeni in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, dar aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Rezultatele celor 22 de sportivi care au reprezentat Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 pot avea un impact major asupra vieții acestora, aceștia putand ajunge la inchisoare daca Kim Jong-un va hotari acest lucru. Kim Jong-un ii poate pedepsi pe cei 22 de sportivi care fac parte din delegația Coreei…

- Sportivii Mihai Cristian Tentea si Nicolae Ciprian Daroczi s-au clasat, luni, pe locul 18 in proba de bob doua persoane masculin, la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang.Dupa primele doua manse de duminica, romanii s-au aflat pe locul 16, insa in final au incheiat concursul pe locul 18. Titlul…

- Sportivii Mihai Cristian Tentea si Nicolae Ciprian Daroczi s-au clasat, duminica, pe locul 16 in proba de bob doua persoane masculin, dupa primele doua manse.In clasamentul probei conduc echipaje din Germania (locurile 1 si 3) si Canada (2), scrie news.ro. Ultimele doua manse au loc…

- Sportivul elvetian Dario Cologna a castigat medalia de aur in proba de 15 km, stil liber, din concursul de schi fond, vineri, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, in timp ce romanul Paul Pepene s-a clasat pe locul 37.Cologna si-a trecut in palmares al treilea sau titlu olimpic consecutiv…

- Austriacul naturalizat moldovean, Christopher Hoerl, si-a incheiat evolutia la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. El s-a clasat pe locul 40 in proba masculina de coborare printre cei 53 de schiori alpini, care au luat startul in concurs.

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Una dintre cele mai mari surprize din sport: Slovenia – SUA 3-2, la hochei pe gheața. Americanii sunt o forța in hochei pe gheața. In schimb, Slovenia are 150 de profesioniști legitimați. Post-ul Jocurile Olimpice de iarna 2018. Una dintre cele mai mari surprize din…

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Delegatia Romaniei care participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, din Coreea de Sud, are in componența 12 sportivi care sunt studenti sau absolventi ai Facultatii de Educatie Fizica si Sporturi Montane, din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov. Din cei 28 de sportivi…

- Paul Pepene (29 de ani), legitimat la Dinamo Brașov, a incheiat onorabil cursa de skiathlon, 30 de kilometri, din cadrul Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, desfașurata pe un vant puternic și la minus 11 grade. Reprezentantul Romaniei, s-a clasat pe locul 24 in proba de skiatlon masculin la schi fond…

- Gimnasta de origine romana Dominique Moceanu rememoreaza acuzatiile de agresiune fizica a fostilor antrenori romani America ocupa podiumul in 1996 la Jocurile Olimpice de la Atlanta multumita performantelor lotului de gimnastica si, in special, ale lui Dominique Moceanu, cea care avea sa devina cea…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018 din Coreea de Sud nu arata prea bine pentru romani. Romanca Eva Tofalvi s-a clasat doar pe locul 81 la proba de sprint 7,5 km, din 87 de concurente.Sportiva germana Laura Dahlmeier, una dintre marile favorite ale probelor de biatlon, a cucerit, sambata, medalia de aur…

- Starea de sanatate a printului Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, s-a deteriorat, a anuntat vineri casa regala daneza, citata de DPA. Din cauza inrautatirii starii de sanatate a tatalui sau, printul mostenitor Frederik a parasit Jocurile Olimpice de Iarna la Pyeongchang si se intoarce…

- Cresterea vanzarilor online va continua sa domine obiectivele marketerilor in 2018. Un raport recent realizat de E-commerce Foundation anticipeaza ca vanzarile online vor atinge suma de 2774 de miliarde de dolari la nivel global. RTB House ofera cateva sfaturi celor care isi doresc sa valorifice…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Oficialii din Coreea de Sud au decis ca 36 000 de straini sa aiba interdictie de a intra in tara inainte de Jocurile Olimpice de Iarna, din motive de securitate, a anuntat, luni, Agentia de Stiri Yonhap. Decizia apartine parlamentarilor din Coreea de Sud si a fost luata dupa consultari serioase cu agentiile…

- In lot pentru Jocurile Olimpice de iarna care urmeaza sa inceapa pe 9 februarie, boberul Paul Muntean a fost exclus luni, iar ieri a fost reprimit, la interventia COSR , insa participarea lui la competitie nu este sigura. Cu doar trei zile inainte de plecarea in Coreea de Sud, la JO de iarna de la…

- Curtea de Arbitraj Sportiv a luat o decizie surprinzatoare, joi, anuland suspendarile a 28 de sportivi rusi, acuzati ca s-ar fi dopat la Jocurile Olimpice de iarna de la Sochi, din 2014, informeaza Mediafax.Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma…

- Romania va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) cu un lot de 28 de sportivi, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), dupa ce echipajul feminin de bob-2 a obtinut biletele pentru competitia polisportiva din Coreea de Sud, in urma finalizarii procesului…

- Incidentul care a avut-o in prim-plan de politista s-a petrecut pe data de 6 iulie 2017. In acea zi, agentul Diana Mihaela Tataru a facut un atac de panica in momentul in care i s-a cerut sa duca autoturismul marca Logan, din dotarea sectiei, la Suceava, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Comitetul Executiv al COSR a aprobat in unanimitate, in sedinta de joi, componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Lotul este compus din 25 de sportivi, inscrisi la sapte discipline.In…

- Campioana olimpica la slalom super-urias Anna Veith-Fenninger va conduce o delegatie de 105 sportivi la JO de iarna de la PyeongChang ce debuteaza pe 9 februarie, a anuntat luni Comitetul olimpic austriac (AOC). Acest contingent este al doilea cel mai important trimis de mica republica…

- Succesul unei relatii sta in detaliile simple si nu se impiedica de faima capatata ulterior. Cel putin, asta ne spune unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. I-am prins intre doua emisiuni in care Marius Ivancea, zis si What’s Up (28), isi promova piesa, „Asa-mi vine”, un featuring cu Ioana…

- Phenianul a suscitat ingrijorare pe plan international in 2017 prin cresterea numarului de lansari de rachete si efectuarea unui al saselea test nuclear prezentat ca fiind un experiment cu bomba cu hidrogen.Dar Nordul tocmai a acceptat sa participe la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang,…

- Wilhelm Melliger, un calaret elvetian de succes, a murit, informeaza romaniatv.net. Wilhelm Melliger suferise un accident vascular cerebral anul trecut si de atunci se afla in coma. El fusese medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta (1996) si Sydney (2000).

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai celor doua Corei, va incepe la ora locala 10, in localiteatea Panmunjon, aflata la frontiera dntre cele doua state, unde a semnat armistitiul din 1953. Coreea de Sud a declarat recent ca spera ca aceasta intalnire sa ajute la imbunatatirea…

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- Succesul pe linie al Aeroportului International este umbrit pe final de an de un scandal rusinos, care va afecta imaginea Iasului in industria aeronautica, si nu numai. Directorul general Alexandru Anghel a fost suspendat din functie pe nepusa masa, cu trei zile inainte de Craciun. Acesta, ce are o…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipa, a declarat pentru AGERPRES ca medaliile de aur cucerit de echipajele de 8+1 si dublu vasle categorie usoara la Campionatele Mondiale din Statele Unite ale Americii reprezinta "renasterea canotajului romanesc". "A fost un an…

- Maratonista Anuța Catuna a fost declarata cetațean de onoare al județului Bistrița Nasaud. Caștigatoare a cursei de la New York, fosta sportiva a fost premiata miercuri.Anuța a fost propusa de sportulbistritean.ro, chiar daca ea a anunțat ca nu poate participa la decernarea premiului, fiind stabilita…