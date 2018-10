Stiri pe aceeasi tema

- Moarte suspecta in județul Suceava. Un barbat din Cornu Luncii a venit beat acasa, a fost pus la masa de soție, iar cand aceasta s-a intors, l-a gasit mort, a anunțat suceavanews.ro . Barbatul a carui identitate n-a fost dezvaluita, a venit acasa sub influența bauturilor alcoolice, dar infometat. A…

- Un grav accident rutier a avut loc, azi noapte, in jurul orei 22.00, pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti, din judetul Ialomita, pe drumul care duce catre litoral.Potrivit Infotrafic, in evenimentul rutier au fost implicate un autocamion si doua autoturisme, iar traficul rutier a fost oprit…

- Doua femei gravide și bebelușii din pantecele lor au pierit. Și acesta nu e bilanțul complet. A murit și bebelușul unei gravide care a supraviețuit, dar este si ea in stare grava, in coma. Alți doi copii au fost raniți și transportați la spital. Doua dintre gravide si bebelusii lor nenascuti au murit…

- Tragedia rinocerilor negri mutati luna trecuta de la o rezervatie la alta continua in Kenya, unde al zecelea animal a murit, iar al 11-lea a fost atacat de lei, a anuntat joi guvernul, dupa ce a deschis o ancheta care sa investigheze cele noua decese deja inregistrate, potrivit AFP. ''Un…

- Tragedia din Grecia a indus starea de soc in randul locuitorilor zonelor afectate. Vestile se asteapta cu infrigurare, desi toata lumea este constienta ca numarul mortilor ar putea continua sa creasca, avand in vedere numarul celor disparuti. O romanca a povestit cum se vede infernul din mijlocul evenimentelor.…

- O noua tragedie in Alba. Un barbat a murit in noaptea de marți spre miercuri in urma unui accident feroviar. Victima a fost acroșata in timp ce cobora dintr-un tren aflat deja in mișcare și prins sub roți. Potrivit martorilor, la ora 00.40, in gara Teiuș, un parinte care și-a condus fiica, a intarziat…

- Patru persoane, printre care trei copii, si-au pierdut viata intr-un grav accident de circulatie care s-a produs in seara de miercuri, 18 iulie, ora 22.30 pe traseul Leuseni-Chisinau, in apropierea satului Leuseni.

- Doi copii, unul de 11 ani și altul in varsta de 12 ani, au fost gasiți inecati intr-o groapa plina cu apa, intr-o localitate din județul Vaslui. Tragedia a fost descoperita imediat ce familiile au sesizat lipsa lor.