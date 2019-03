Povestea BARBIE. Celebra păpușă aniversează 60 de ani de când a ajuns pentru prima dată în mâinile unei fetițe In luna martie papușa Barbie aniverseaza 60 de ani de cand a ajuns pentru prima data in mainile unei fetițe. Inca din 1959 Barbie a inspirat fetițele de pretutindeni sa fie orice și doresc. De la prințesa la președinte, de la astronaut la zoolog, nu exista nicio bariera pe care Barbie sa n-o fi daramat, privind carierele potrivite pentru femei. Astazi, cu peste 200 cariere și multe altele ce vor urma, ea continua sa inspire potențialul nelimitat al fetițelor. Face asta deschizand perspectiva societații asupra carierelor mai puțin reprezentate de femei și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

