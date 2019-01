Stiri pe aceeasi tema

- Micutii nascuti prematur au un farmec aparte, mai ales in primele luni de viata, atunci cand demonstreaza ca sunt adevarati supereroi. A luptat pentru propria viata si un baietel din Anglia, care a devenit intre timp o mica vedeta pe internet.

- Anda Adam a realizat un vlog in care a raspuns intrebarilor puse de fanii și urmaritorii sai. La un moment dat, artista a fost pusa in situația de a raspunde unei intrebari incomode legate de infidelitatea soțului sau. Anda Adam, in varsta de 38 de ani, și Sorin Andrei Nicolescu, in varsta de 33 de…

- Michael Flatley, fondatorul „Lord of the Dance”, a vorbit pentru prima data despre melanomul de cancer ce i-a fost descoperit in anul 2003, diagnostic care aproape i-a incheiat cariera. Acum, Flatley, in varsta de 57 ani, a afirmat ca aceasta lupta cu cancerul i-a schimbat viața. „Nu voi uita niciodata.…

- Connect-R și Misha au anunțat in aceasta vara ca au divorțat, insa au ramas prieteni și petrec mult timp impreuna cu fetița lor. De Craciun, cei trei au fost din nou impreuna și s-au pozat langa bradul de Craciun. Connect-R a postat pe contul sau de Instagram o fotografie la bradul de Craciun cu el,…

- Viața este formata din lecții și fiecare lecție este o treapta de evoluție. Unele pot fi mai grele, altele mai ușoare. Unele ne pot darmama, altele ne pot ridica și ne pot face mai puternici. Daca le invațam sau nu, depinde de fiecare in parte, insa o lecție neinvațata se va intoarce pentru a fi aprofundata.…

- Hailey Baldwin pare sa confirme ca ea și Justin Bieber sunt casatoriți dupa ce și-a schimbat numele de pe Instagram in Hailey Bieber. Și celebrul cantareț canadian a facut un gest pe care fanii și presa l-au interpretat drept o confirmare a casatoriei, scrie BBC News Justin a distribuit o fotografie…

- Viata bate filmul. Un barbat s-a distrat cu amanta pe banii partenerei oficiale. Cu detaliile obținute a cumparat flori și o excursie la Paris pentru o alta iubita pe care indiviul o avea. Inainte sa se desparta, Michael Fehsenfeld i-a spus iubitei sale Angel Exford la o intalnire ca și-a…