Stiri pe aceeasi tema

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- Pentru referinta internationala mai larga, ceva mai putin decat Coreea de Sud (104,4 tone, dar numai 1,1% din rezerve) sau Grecia (113,1 tone, dar 61,4% din rezerve). Ponderea aurului in rezervele internationale ale Romaniei este doar ceva mai mare de o zecime, aproximativ dublu fata de tari precum…

- Care este legatura dintre cele doua „performante“ ale Romaniei explica Forumul Economic Mondial, analizand datele Organizatiei internationale pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Romania a inregistrat cea mai mare rata a Produsului Intern Brut pe ora dintre toate tarile OECD, in anul 2017,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiala.La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), ce va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, informeaza Administratia Prezidentiala. La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia si Slovacia, precum…

- Ministrul Muncii din Serbia, Zoran Djordjevic, a decis sa angajeze o echipa de economisti si statisticieni pentru a raspunde la una din cele mai mari probleme economice si demografice din Europa. Provocarea specizaliștilor va fi să oprească o hemoragie de muncitori care a făcut ca…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Stocurile de gaze naturale, energie hidro si carbune, suficiente Reprezentantii Ministerului Energiei dau asigurari ca stocurile de gaze naturale, energie hidro si carbune sunt suficiente pentru aceasta iarna. 4 Potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul…