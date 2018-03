Povestea arhitectului Matius Ichim, romanul care proiecteaza magazine pentru marii retaileri

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii necorespunzatoare a MAI si salarizarii personalului, dar si de dotarea logistica in raport cu riscurile si complexitatea misiunilor politienesti, statutul politistului, precum si de modificarile aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare…

- Conform unui articol publicat de Ziarul Financiar in data de 23 februarie, care preia rezultatele unui studiu realizat de acest ziar impreuna cu PIAROM Patronatul Investitorilor Autohtoni , agentii economici din judetul Constanta au realizat in anul 2016 o Valoare Adaugata Bruta de 37,6 miliarde lei…

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.7 a fost inregistrat la ora 01.22, in judetul Vrancea, la 118 kilometri adancime. Potrivit centrului Seismologic Euro Meditereanean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.78 E, la 152 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 5 km E de Nereju.Conform Raportului…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Vanzatorii ambulanti de colaci secuiesti reprezinta la constanta in Romania ultimilor ani. Toata lumea stie de kurtoskolacs, asa cum se numesc in limba maghiara. Reteta este simpla si se pot prepara usor si in casa.

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Un roman a condus eliberarea orasului Villeurbanne de sub ocupatia germana in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce zgomotul armelor a tacut, Georges Filip Lefort s-a intors in Romania, pentru a cladi comunismul. Desi era un rasfatat al vremurilor, a fugit din nou in Franta, unde a luat-o de la zero.…

- Branza de vaci provine de la un mic producator din județul Constanța, care, din motive inca neștiute, a printat pe ambalaj ca produsul expira pe 30 februarie 2018. „Totul este posibil in Romania! Luna februarie in anul 2018 este de 30 zile? Va rog sa analizati aceasta cutie de branza și termenul de…

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014-2016, comparativ cu perioada 2012-2014, conform rezultatelor provizorii ale cercetarii statistice privind inovatia in industrie si servicii • Din 1246 intreprinderi mari, 223 au fost inovatoare, ceea ce inseamna…

- "Avem nevoie urgenta de aceasta lege pentru a putea face lucrurile asa cum trebuie. Ieri am fost chemata imperativ la o reuniune a ministrilor din tarile din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am inteles de ce. Primisem invitatia pe minister in primele doua zile de mandat. Am declinat, am rugat…

- Membrii Asociației Elevilor din Constanța (AEC) s-au intrunit sambata aceasta, 17 februarie a.c., in ședința ordinara a Adunarii Generale, organul suprem de luare a deciziilor, in cadrul careia au avut loc alegeri pentru funcția de președințe și posturile vacante de vicepreședinte. In urma sesiunii…

- Daniel Merla, fratele lui Ciprian Merla, tanarul mort in accidentul din Anglia, a transmis un mesaj cutremurator despre ultimele clipe din viata fratelui sau. Acesta le cere ajutor oamenilor, pentru a putea aduce trupul neinsufletit inapoi in Romania.

- Politistii de la Imigrari au dat publicitatii numarul de persoane care au fost admise in tara noastra, prin judetul Constanta, precum si cel al persoanelor care au fost returnate sau respinse pentru intrarea in Romania.

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor „tari precum Bulgaria si Romania” in zona euro, potrivit cotidianul.ro „Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii. Nu vrem extinderea zonei euro prin includerea unor tari precum Bulgaria…

- Situatie revoltatoare intr-un magazin din Constanta. Un fost director de la Protectia Consumatorilor a gasit viermi intr-o ciocolata bio, abia cumparata. Culmea este ca dupa ce a sesizat conducerea hipermarketului, omul a sesizat si OPC-ul. Inspectorii insa nu au aplicat nicio amenda pentru ca lotul…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- Cristian Irimus este un satmarean din zona Tasnad, care a decis sa lase in urma viata din Romania si sa isi gaseasca norocul, ca multi altii, in Vest, ajungand la Londra. Desi avea un loc de munca stabil si un venit linistitor, Cristi a dorit sa paraseasca Romania, despre care considera ca nu intelege…

- Gripa a mai facut ieri o victima, ridicand la 17 numarul deceselor inregistrate in aceasta iarna. Majoritatea erau copii si varstnici, sufereau si de alte afectiuni si nu erau vaccinati antigripal. Virusul a fost confirmat pana acum prin analize de laborator in 300 de cazuri, cele mai multe fiind in…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Centrul comercial Liberty Center a inregistrat in 2017 o creștere a traficului cu 12% comparativ cu anul anterior și a ajuns la 4 milioane de vizitatori pe an. Vanzarile chiriașilor au crescut cu 16% in 2017 fața de anul 2016, mall-ul atingand un grad de ocupare de 78% fața de 52% la finele anului 2016.…

- Apartamentele cu 2 camere din Cluj sunt cele mai scumpe din România, conform unui studiu realizat de Olx.ro. Cercetarea arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% în 2017 comparativ cu 2016, în timp ce preturile apartamentelor cu doua camere…

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania, constanteana Eliza Samara formata la scoala de campioni de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, in prezent sportiva a CSA Steaua Bucuresti , s a calificat in semifinalele Top 16 Europa, competitie care este in desfasurare in Elvetia, la Montreux. In penultimul…

- Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a declarat sambata ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, transmite un puternic semnal de siguranta pentru libertatea…

- Prezenta constanta din ultimul an a fortelor militare ale NATO in Romania este un mesaj puternic din partea Aliantei ca Marea Neagra ”va ramane o mare libera”, spune ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell.

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani. Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format…

- Tenismenul Bogdan Borza (20 de ani), originar din Cugir, invitatul de onoare al Galei Sportului Judetean 2017, a fost iarasi convocat in lotul de Cupa Davis al Romaniei. Este vorba despre confruntarea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/ Africa, de la Piatra Neamt, in perioada…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 27 aprilie si 3 mai, la Cinema PRO si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti, scrie NEWS.RO . Citeste si: UDMR,…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.

- În perioada 19-21 Aprilie 2018, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balți – Republica Moldova, se va desfașura Conferința internaționala MITI 2018, în parteneriat cu Societatea de Matematica din Republica Moldova, Institutul de Matematica si Informatica din Chișinau,…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- Romanul botezat de Hitler traiește intr-un sat pitoresc din Bucovina pe care troienele pun stapanire aproape in fiecare iarna. La cei 77 ani ai sai, Nea Adolf din Voievodeasa e cunoscut printre localnici ca finul lui Adolf Hitler, temutul dictator nazist care l-a creștinat in timpul celui de-al Doilea…

- Ministrul Turismului, in tabara lui Tudose: ”Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui”, a transmis, sambata, Mircea Titus Dobre, intr-un mesaj pe Facebook. El mai spune ca se așteapta ca in viitorul CExN sa se discute mai mult despre modalitațile prin…

- Colegiul Medicilor spune ca profesioniștii din sanatate se afla sub un asalt mediatic iar presa este considerata principalul vinovat pentru modul in care imaginea medicilor s-a degradat in ochii cetațenilor. Colegiul subliniaza ca profesioniștii trebuie, in condițiile scaderii de personal și a unui…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere, iar romanii par din ce in ce mai atrași de acest brand.Prețurile mici și noutațile in materie de produse alimentare au contribuit de-a lungul timpului la formarea unei imagini…

- Cele mai recente deschideri de magazine Lidl au avut loc pe 21 decembrie 2017, la Tulcea si Constanta. Numarul total de magazine Lidl a ajuns, in Romania, la 220, cu 15 unitati comerciale inaugurate pe parcursul intregului an 2017. In plus, in ultimul an si jumatate, au fost modernizate aproape 200…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 5 cetateni straini, din Israel, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei de sedere legala. Pe numele lor au fost emise decizii de returnar, prin care sunt obligati sa paraseasca tara in 15 zile si au fost sanctionati contraventional…

- Philip Morris Trading incheie anul 2017 cu planuri mari si o noua provocare pentru timisoreni. Incepand cu aceasta luna, IQOS vine mai aproape de comunitatea utilizatorilor din Timisoara prin deschiderea celui de-al patrulea IQOS Store din tara. Situat in incinta centrului comercial Iulius Mall, IQOS…

- Tanarul brand de bijuterii, Amazing Jewelry, care a fost lansat in Danemarca in 2016 si a ajuns in Romania in septembrie 2017, cu primul magazin deschis in Promenada Mall din Bucuresti si al doilea in Iulius Mall din Timisoara, continua expansiunea cu un nou magazin, in Bucuresti Mall. Evenimentul de…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 13 decembrie 2017, la conferința „Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene vazuta prin ochii tinerilor“, organizata de Institutul European din Romania și Ministerul Afacerilor Externe. In alocuțiunea sa, ministrul…

- Pe 9 octombrie, Simona Halep (26 de ani) devenea prima jucatoare de tenis din Romania care a urcat pe primul loc in lume . Cu ajutorul datelor statistice publicate de site-ul wtatennis.com, Libertatea a incearcat sa explice aceasta performanța uriașa. Calitațile fizice conteaza din ce in ce mai mult…

- Retailerul de echipamente sportive Hervis, prezent pe piata locala de circa un deceniu cu o retea de 23 de magazine, vrea sa inaugureze anul viitor zece unitati, cat in ultimii patru ani cumulat. Prin comparatie, in 2017 compania a inaugurat cinci unitati, acesta fiind cel mai alert ritm de la intrarea…

- Noi vești despre evoluția cazului lui Ionuț Gologan, românuil condamnat la moarte în Malaezia. Tânarul prahovean a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”, conform avocatului sau. “Ionut este mai bine. L-au mutat într-un alt penitenciar, unde conditiile…

- Un eveniment emotionant se desfasoara in aceste clipe la Constanta, la Libraria Carturesti din City Park Mall: lansarea ultimului volum semnat de Mircea Tuglea 14 aprilie 1974 19 august 2017 , "Grazialdquo;. Este vorba despre romanul la care regretatul scriitor tomitan a lucrat pana in ziua in care…