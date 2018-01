Povestea antreprenorului clujean in IT care si-a propus sa faca afaceri de un milion de euro in 2018: Jumatate din bani vin de la clientii internationali #Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan-Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost prefect al judetului Prahova. In prezent este senator PSD de Prahova in legislatura 2016-2020, potrivit Agerpres .

- Senatorul Radu Oprea, propus de PSD ca ministru pentru Mediul de Afaceri,Comert si Antreprenoriat considera ca dosarul sau penal de evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani nu e o vulnerabilitate pentru Guvern,mai ales ca cercetarea s-a intors la Parchet,transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Intrebat ce parere are despre faptul ca PSD l-a desemnat pe Radu Oprea pentru functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, in conditiile in care acesta este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani, Calin Popescu Tariceanu a replicat: "Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu,…

- Povestea se bazeaza pe cazul real al lui Attila Ambrus, nascut la Miercurea Ciuc. In tinerete, a fugit in Ungaria, unde a jefuit 27 de banci si oficii postale, strangand peste o jumatate de milion de dolari in sase ani. Porecla „Banditul Whisky" i-a fost data deoarece bea de fiecare data inaintea unui…

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- In epoca Facebook si Instagram, in care facem totul pentru a obtine aprobarea celor din jur, rare sunt locurile si momentele in care putem fi noi insine. O veste buna este ca un astfel de loc tocmai a aparut in Romania si poarta numele Painting Room: un spatiu in care te poti juca, la propriu, cu pensule…

- Un calcul simplu arata ca mentinerea sistemului centralizat de incalzire, care mai acopera doar 18% din populatia orasului, genereaza costuri publice de 5,2 milioane de lei (1,12 milioane de euro) pe luna. Si asta doar pe luna noiembrie, cand vremea a fost frumoasa. In lunile gerose pierderile s-ar…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg.

- A reusit o executie incredibila in scopuri caritabile! Fostul jucator de fotbal american, iar in prezent analist sportiv la o televiziune din Statele Unite, Kirk Herbstreit, a nimerit tinta cu mingea de fotbal american de la o distanta de 20 de metri.

- In timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important, de o jumatate de milion de ani", transmite AFP. Lucrarile, la care participa Universitatea din Tel Aviv, sunt efectuate in regiunea centrala Sharon si au dus la descoperirea unei „bogate industrii…

- Un depozit preistoric, ce dateaza de jumatate de milion de ani, a fost descoperit în apropierea unei autostrazi din centrul Israelului, au anuntat duminica autoritatile. În timpul unor exacavatii facute de arheologi, a fost descoperit „un sit mai putin obisnuit si important,…

- Aeroportul International Sibiu a inregistrat peste 530.000 de pasageri in 2017, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent, fiind primul an de la deschiderea aeroportului cand s-a trecut pragul de 500.000 de pasageri, a anunțat compania intr-un comunicat citat de news.ro

- Schimbarea in viata noastra incepe odata cu schimbarea modului in care gandim, pentru ca gandurile noastre sunt, de fapt, semintele intamplarilor de maine. In momentul in care spui ca nu ai timp pentru sport, relaxare sau chiar pentru somn, tu singur ti-ai creat o bariera mentala cu care te vei lupta…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” incheie un prim sezon plin de emoție și stralucire, urmand ca in luna ianuarie Antena 1 sa redifuzeze cele mai spectaculoase momente care au ținut telespectatorii cu sufletul la gura.

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Dobanzile la depozitele in lei pe 12 luni pentru persoanele fizice au ajuns la sfarsitul anului 2017 la 0,5%-1,25%, la jumatate fata de inceputul anului 2017, cu toate ca in aceeasi perioada dobanzile interbancare au evoluat in sens invers, adica au crescut de la circa 0,8% -0,9% la peste 2%.…

- Romanii care fac afaceri cu livezi vor putea obtine noi fonduri europene de 100.000 de euro - 1,05 milioane de euro, pentru investitii, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anuntand joi data deschiderii inscrierilor.

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri, apreciaza Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). 'Ultima propunere legislativa, referitoare…

- Conform presei centrale, frumoasa bruneta ar fi plecat de langa iubitul ei cu care are doi copii. Roxana Dobre, originara din județul Gorj, ar fi decis ca este cazul sa isi ia lumea in cap si sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in bratele fostului iubit. „Orice barbat…

- Prietenii au sarit in ajutorul lui Florin Salam. Dupa ce Rxana Dobre si-a luat „campii” si a plecat de acasa cu toate economiile, aproximativ jumatate de milion de euro, apropiatii manelistului s-au strans la resedinta acestuia.

- De obicei, prima pasiune nu se uita. Și așa, pare-se, se intampla și in cazul Roxanei Dobre. Mai exact, cea care, pana acum, susținea ca este ”soția” lui Florin Salam, a decis ca este cazul sa iși ia lumea in cap și sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui…

- Pe Malvina Cservenschi o stiti cu siguranta de la TV: timp de zece ani a lucrat in televiziune si a prezentat stirile la postul public. O prezenta discreta, a renuntat la acest drum in urma cu cinci ani si poate ce nu stiati despre ea este ca intre timp a cladit o afacere cu bijuterii, pornind de…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor de proiectare si executie pentru realizarea obiectivului de investitie laquo;Implementarea…

- Antreprenorii romani au mare nevoie de mentori, iar Marius Ghenea este unul dintre oamenii de afaceri care inca isi dedica timp pretios pentru a-i indruma. Chiar daca admite ca anul 2017 a fost unul bulversant pentru mediul de afaceri, Ghenea continua sa-i incurajeze pe romani sa intre in antreprenoriat.…

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- A parasit o cariera în lumina reflectoarelor si a pornit pe drumul antreprenoriatului mai mult în joaca, dar pas cu pas a construit unul dintre cele mai populare branduri autohtone de bijuterii.

- Stiai ca poti vedea cele mai frumoase locuri din Transilvania, calatorind timp de cinci zile cu trenul catre cele mai frumoase cetati medievale si facand cu mana ta ceea ce vechii mestesugari obisnuiau sa faca? Din 2017 poti face asta datorita proiectului Transilvania Train pus la cale de…

- Ordonanța de guvern majorase, cu aplicare din ianuarie, plafonul sub care firmele aplica impozitul pe cifra de afaceri, de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, și eliminase opțiunea de ieșire de la regimul microintreprinderilor prin majorarea capitalului social, scrie profit.ro. Citeste…

- Oana Roman a dezbatut subiecte mondene in emisiunea ei online. A vorbit si despre Marcel Toader, careia ei i se pare ca apare din ce in ce mai des la televizor, mai ales ca este in plin divort de Maria Constantin. Oana Roman a vorbit si despre un episod pe care si-l aduce foarte bine aminte, in care…

- Vine un individ bine imbracat, dar cam deprimat, la medicul de familie și-i spune: – Dom’ doctor am o problema. – Spune, ca de-asta sunt aici. – Sunt un om de afaceri de succes, merg cu afaceri in țara și cand ajung acasa o vad pe nevasta-mea cum ma inșela cu cel mai bun prieten. […]

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca desi organizatia judeteana si-a atins obiectivul stabilit, campania de strangere de semnaturi continua. 'La noi in judet, intr-o luna de zile, deci din 27 septembrie si pana in 27 octombrie, am finalizat ce ne-am propus, chiar am depasit.…

- Dupa editia din acest an a Black Friday, eMAG a oferit cateva concluzii la care a ajuns dupa eveniment. Potrivit companiei, comertul online „a intrat sub dominatia mobile shopping”, increderea in platile online a ajuns la cel mai inalt nivel, iar clientii au comandat mai multe produse din game superioare,…

- Genericul acestuia este "Industrii creative: de la idee la business". În cadrul evenimentului, veți putea afla istorii de succes din domeniul industriei creative moldovenești și nu doar. Unul dintre oamenii care va povesti despre cât de complicat sau ușor este sa dezvolți o afacere în…

- Daimler (Mercedes-Benz), cu fabrica Star Assembly de la Sebeș, se pregateste sa devina a doua cea mai mare companie din industria auto locala dupa Dacia. Businessul Star Assembly, companie parte a concernului Daimler care produce la Sebes una dintre cele mai avansate cutii de viteze din lume pentru…

- Cele mai dinamice companii din Transilvania au fost premiate ieri, la Cluj-Napoca, in cadrul Galei „Campioni in Business”, un program care promoveaza antreprenorii romani cu rezultate remarcabile in afaceri, inițiat și susținut de Enterprise Investors, BCR, PwC Romania și Asociația Triple Helix . …

- Este anul 2025 si lumea s-a schimbat. Millenials reprezinta deja majoritatea angajatilor din companii, provocarile majore s-au schimbat si ele – flexibilitatea este “un must”, securitatea nu mai poate fi neglijata, dispare spatiul traditional al muncii. Fujitsu arunca o privire…

- Instalarea sistemului va trebui sa fie finalizata cel mai tarziu in termen de noua luni de la atribuirea contractului. Anuntul publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice precizeaza ca jumatate din punctajul acordat ofertantilor o reprezinta componenta financiara. Conteaza, in proportie de…

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte, marti, decizia in procesul in care fostul ministru de Interne Cristian David a fost trimis in judecata sub acuzatia ca ar fi primit mita jumatate de milion de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzau Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii…

- Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinau a inregistrat doar doi participanți la referendumul din 19 noiembrie curent de demitere a primarului Dorin Chirtoaca - Partidul Socialiștilor (PSRM) și Partidul Liberal (PL). Asociația „Promo-Lex” a notat, in campania electorala pentru plebiscit, zeci de…

- Trecerea la impozitarea cifrei de afaceri in loc de cea a profiturilor, la firmele cu venituri sub un milion de euro, pune sub semnul intrebarii viitorul tichetelor de masa, considerate cheltuieli sociale ale angajatorului, acum deductibile fiscal, scrie Digi24.ro. 0 0 0 0 0 0 Astfel,…

- QNAP anunța lansarea pe piața a primului server NAS echipat cu procesor Ryzen. Seria TS-x77 se adreseaza segmentului Business, avand in echipare procesorul AMD Ryzen 7 1700 cu 8 nuclee la 3,7GHz, pentru performanțe imbunatațite in rularea mașinilor virtuale. QNAP și-a unit forțele cu Advanced Micro…

- Noua legislație privind garantarea pachetelor turistice va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, urmand ca in timp de șase luni toate agențiile sa se conformeze, a declarat președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, intr-un interviu acordat AGERPRES. …

- O ediție foarte rara din "Swann", primul volum al romanului ''In cautarea timpului pierdut'', a fost vandut luni la casa de licitație Sotheby's cu peste o jumatate de milion de euro, relateaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Lungmetraje de fictiune si documentare, de marti pana joi la Festivalul…

- Tensiunea dintre guvern si mediul de business a crescut la cote alarmante la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce Ministerul de Finante a anuntat modificari substantiale ale legislatiei fiscale: 1% impozit pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri pana intr-un milion de euro, taxare noua la…

- EXCLUSIV INTERVIU. Chezan: "Am o obligație morala fața de clienți. Nu ma voi ascunde dupa faliment" Dezvoltatorul imobiliar Mihai Chezan susține ca dorește sa continue proiectul Tower Park, din Manaștur, unde investiția va fi realizata de un grup internațional. Clienții care se judeca pentru avansurile…

- Ardealul de Nord, afectat de noile prevederi fiscale Firmele din regiunea din care face parte Clujul vor fi printre cele care vor suferi cel mai tare in urma modificarilor fiscale propuse de Ministerul Finantelor Publice: taxarea cu 1% a cifrei de afaceri si marirea salariului minim pe economie,…

- Cota unica de 1% aplicata cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub un milion de euro poate aduce o reducere a impozitelor platite de aceste companii de aproximativ 631 mil. lei, apreciaza Iancu Guda, presedinte AAFBR si Lector IBR. Potrivit acestuia, 27% dintre aceste firme vor…

- "Cota unica de 1% aplicata cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub 1 milion EUR poate aduce o reducere a impozitelor platite de aceste companii de aproximativ 631 mil RON. Castiga 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 mil EUR si zero angajati, precum si firmele…