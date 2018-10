Povestea antreprenoriala cu miros de lavanda continua: Careless Beauty vizeaza deschiderea unui centru in Copenhaga

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o destinatie favorabila pentru investitii in centre de servicii de externalizare IT, pentru ca are oameni bine pregatiti in domeniul tehnic, iar costurile cu forta de munca sunt in continuare scazute fata de alte state din regiune, spune Nick Kos, noul director al firmei de audit si consultanta…

- De la plante bune de pus in gradina, la uleiuri, esențe și flori uscate, toate au fost puse pe tarabele producatorilor. De asemenea, producatorii au venit și cu diferite obiecte de recuzita pentru ca aradenii sa iși poata face poze cat mai deosebite și astfel sa promoveze lavanda. A fost o prima incercare…

- Inspectorul scolar general prof. dr. Genoveva Farcas a transmis un mesaj elevilor, parintilor si profesorilor in care le ureaza acestora un an scolar „rodnic". „Tuturor, dragi elevi, va doresc un an scolar rodnic, in care sa invatati lucruri noi, sa va descoperiti pasiunile, sa aveti alaturi oameni…

- Iranul a respins vineri apelurile Frantei de a deschide negocieri largite privind programul sau nuclear, considerand ca acest lucru este imposibil atat timp cat puterile occidentale nu si-au respectat propriile angajamente din acest dosar, relateaza AFP. "Nu exista nicio baza de incredere…

- Guvernul Dancila s-a reunit, joi, in prima sedinta dupa manifestatia din 10 august reprimata brutal de jandarmi. Pe ordinea de zi nu s-a aflat aprobarea rectificarii bugetare, asa cum s-a intentionat in aceasta saptamana.

- Abatorul uneia din societatile comerciale in care acum aproape doua luni a fost identificat virusul pestei porcine africane PPA se va redeschide cel mai tarziu saptamana viitoare, daca probele care vor fi prelevate saptamana aceasta in urma ultimei dezinfectii vor fi negative la acest virus, a declarat…

- Festivalul Untold a fost deschis, joi seara, pe Cluj Arena, cu un foc de artificii si jocuri de lasere. De asemenea, in deschiderea evenimentului a fost si un clip, pe cele doua ecrane ale scenei principale care are, potrivit organizatorilor, o dimensiune de doua ori mai mare decat cea de anul trecut,…

- In perioada 26 – 29 iulie 2018, Inspectoratul Școlar Județean Arad organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educației Naționale, etapa naționala a Concursului Național – Sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale elevilor din invatamantul liceal, la disciplina istorie. Avand in…