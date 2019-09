POVESTEA ADEVĂRATĂ a unui domn care are o AVENTURĂ EXTRACONJUGALĂ.…

"Sunt casatorit, iar sexul cu soția mea a fost minunat pana cand a venit pe lume al doilea copil al nostru. Apoi magia s-a stins. Mi-am pierdut interesul și am realizat ca sunt prea tanar pentru a ma mulțumi cu aceasta viața. Am 36 de ani, soția mea are 35 de ani, iar baieții noștri sunt de opt și șase ani.