POVESTEA ADEVĂRATĂ A UNEI tinere românce abuzată de propriul iubit. "Când mă atinge un bărbat mi se întoarce stomacul pe dos" Ce facea fostul meu iubit cel mai bine? Facea abuzul sa para cel mai frumos mod in care poți fi iubit. Iubirea nu trebuie sa te lase cu traume. O relație abuziva, in schimb, te frange in mii de bucați cu acordul tau și te uiți neputincios cum chiar tu te strangi de pe jos, la final, cu un faraș pe care scrie "VINOVAȚIE" și te arunci la gunoi. Candva, inceputurile erau lucruri frumoase și ultimul inceput frumos a fost cand l-am intalnit pe el. Era barbatul de care aveam nevoie: iubitor, atent, tandru, jucauș, protector, prințul mult visat; dar acum inceputurile aduc doar crize de anxietate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 'In primul rand, nu as mai crede atat de mult in cuvintele 'nu pot', pentru ca au fost cuvintele pe care le-am auzit de cele mai multe ori. In momentul in care veneam cu un obiectiv de investitii, se spunea 'nu se poate'. Nu se poate pentru ca, si sa ma refer la autostrazi, este o scorbura in care…

- Conform unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, perioada contractuala pentru finalizarea proiectarii Variantei Ocolitoare Bacau era 23.07.2019. Acest lucru presupunea ca lucrarile sa inceapa maine, 24.07.2019, insa, constructorul UMB Spedition SRL a finalizat…

- Horoscop zilnic din 13 iulie 2019 aduce vești noi despre cum va fi prima zi din weeked pentru zodii. Leii pun in in prim plan iubirea, Scorpionii iși numara banii, Berbecii sunt in centru altenției. Afla ce spune despre zodia ta in horoscopul de sambata.

- Imaginile teribile au fost filmate, noaptea trecuta, in satul Nadab, judetul Arad, si surprind momentul in care un tanar gelos isi injunghie fosta iubita, la o petrecere, totul LIVE pe Facebook, transmite observator.tv. Totul incepe cand agresorul isi vede fosta iubita, intr o transmisiune live pe Facebook,…