- Ai emoții inaintea unei intalniri romantice? Nimic surprinzator, insa important este ca acestea sa devina constructive și sa nu distruga ceea ce se poate transforma intr-o lunga și frumoasa poveste de dragoste. Fie ca te afli la prima intalnire cu un barbat pe care dorești sa-l impresionezi,…

- Intalnirea de luni a reprezentanților confederațiilor sindicale cu membrii Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) a fost una tensionata. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor economiei romanești și cauzelor reale ale acestora. La capitolul CFR Calatori, viitorul apropiat, spun sindicaliștii,…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta de...

- Joi, 1 martie 2018, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale. Intalnirea a avut loc la solicitarea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Bijuterii unicat, pietre pretioase si semipretioase, minerale de pe toate continentele, urme de viata si marturii ale trecutului vor putea fi admirate la Targul de Martisor, deschis pana pe 4 martie, la Muzeul National de Geologie din Bucuresti.Citeste si: Fostul sef al CSM il DESFIINTEAZA…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Antrenorul echipei Lazio, Simone Inzaghi, a fost multumit de evolutia formatiei sale de la Bucuresti, in ciuda faptului ca italienii au plecat invinsi, scor 1-0, si spune ca de aceasta data isi va lua masurile necesare pentru ca FCSB sa nu mai reuseasca sa inscrie. Tehnicianul italian, in…

- "Am vorbit despre presedintia romana la 1 ianuarie 2019, despre provocarile la care trebuie sa raspunda Romania", a spus Dancila. In schimb, Tajani a afirmat ca i-a cerut premierului ca guvernul de la Bucuresti "sa continue sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca nu a abordat deloc subiectul justitiei in cadru intrevederii pe care a avut-o cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Mai mult, Dragnea a subliniat ca nu ar fi fost de acord sa stea de vorba pe aceasta tema, chiar daca demnitarul american ar…

- La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitesti au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Dambovita si Giurgiu in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut, marti, o intrevedere care a durat aproximativ o ora, la Parlament, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. A participat si vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor…

- Lidl lanseaza in Romania, Lidl Digital, un centru de excelența in IT ce va furniza soluții de e-commerce și management pentru platformele digitale ale retailerului german. Lidl Digital Romania va susține rețeaua internaționala Lidl in demersurile de a crește inovația in e-commerce și va asigura de…

- Premierul Viorica Dancila a avut , luni dimineata, la Palatul Victoria, prima intalnire oficiala cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, si a declarat ca a fost o intrevedere buna in care a incercat sa prezinte o abordare care sa sustina Romania.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost primit, astazi, de premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoriei. Intalnirea s-a incheiat dupa aproximativ o ora, noteaza Agerpres. Ambasadorul Hans Klemm a venit luni, in jurul orei 10,00, la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Scandalul a pornit dupa moartea lui Andrei Negulescu, un artist al Vamii, care a murit pe 6 ianuarie, la varsta de 39 de ani. Ultima dorinta a muzicianului a fost sa fie inmormantat in Vama Veche, asa ca familia a facut eforturi pentru a i-o indeplini, relateaza Adevarul. Andrei a fost inmormantat in…

- In spatiul public circula, de doua zile, informatia ca subsidiara Uber din Romania ar plati taxe de trei ori mai mari decat cele mai mari noua companii de taximetrie din Bucuresti, ipoteza cu un grad scazut de credibilitate, dar atractiva in conflictul foarte vizibil, pe alocuri

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi pe plus, dupa pierderile din ultimele zile, indicele principal, BET, marcand un avans de 1,91% la ora 10.00. In acelasi timp, BET-Fi urca cu 1,93%, iar BET-NG cu 1,9%. Cea mai mare crestere in randul principalelor actiuni cotate era…

- Bursa din București a deschis pe roșu dupa unda de șoc din SUA. Caderi masive s-au inregistrat și pe bursele din Europa și din Asia . La Bursa din Bucuresti, indicele BET are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%, transmite Mediafax . Indicele Dow…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat.Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Produsele din tutun vor fi marcate cu un indicator pentru a se ști de unde provin Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate din 2019 cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ministrul Apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, seful diplomatiei romane salutand ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru AGERPRES secretarul general…

- ARKONA revine la Bucuresti duminica pe 11 februarie in Club Fabrica din Bucuresti, in cadrul turneului de promovare al viitorului album intitulat ‘Khram’. In deschidera show-ului Arkona vor urca cei de la Syn Ze Sase Tri. Trupa a fost infiintata in 2007 la initiativa lui Alex “Corbu” Mihai, Andrei “Hultan”…

- Președintele Klaus Iohannnis se intalnește, astazi, la Palatul Cotroceni, cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. In discursul susținut in fața ambasadorilor, șeful statului a afirmat ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, l Palatul Cotroceni,…

- Printre cei care au participat la Marsul Sperantei si au parcurs sute de kilometri pe jos pentru a ajunge sambata la protestul din Bucuresti s-au numarat si patru nevazatori. Unul dintre ei este George Bratu, presedintele unui ONG pentru persoanele cu dizabilitati, care le-a povestit jurnalistilor Adevarul…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Piața Universitații și in fața Palatului Parlamentului. Dupa ce a trecut un pic de timp, putem astazi sa evaluam in prima faza rezultatele obținute. O prima problema care apare, insa, este urmatoarea: ce au cerut de fapt manifestanții. Au dorit ei sa…

- Va fi sedinta de grad zero maine, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni! Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Protestele #rezist au animat o parte a societatii romanesti, zeci de mii de conationali fiind prezenti pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirea cu privire la guvernarea PSD si la initiativele acesteia de schimbare a Legilor Justitiei. Cati romani au iesi de fapt la proteste? Cati au…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- Prim ministrul Shinzo Abe, aflat marti la Bucuresti, a facut o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi, relateaza Digi 24.In dupa amiaza…

- Cat de bun manager este Gica Popescu. Pe ce a pus mana, s-a cam ales praful. A falimentat școala de fotbal din Calafat, a inchis un bazar in Rahova. Premierul Mihai Tudose are mare incredere in Gica Popescu, pe care l-a numit consilierul sau personal pe probleme de sport și i-a dat spre administrare…

- Jucatorii de la FCSB au reusit sa monopolizeze si premiile acordate in cadrul Galei Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, care a fost organizata duminica seara la Sala Ronda a Hotelului Intercontinental din Bucuresti. La fel ca si la Gala Fotbalului Romanesc, derulata in decembrie,…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika a deschis pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din Romania, in zona comerciala din Theodor Pallady. Investitia in noul magazin care se intinde pe o suprafata de 12.000 mp a fost de 14 milioane de euro.

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo din Romania si al cincilea din lume in cadrul Baneasa Shopping City din Bucuresti. glo este un produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulti, lansat de British American Tobacco (BAT) pe piata din Romania la inceputul lunii…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Monarhi si membri din aproape toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles al Marii Britanii au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei…

- Mii de romani s-au strans astazi, de la ora 10.00, in fața Palatului Regal din București pentru a participa la funeraliile regelui Mihai I. Gardurile ce imprejmuiesc cladirea sunt „imbracate” cu coroane de flori și mii de candele ard spre pomenirea ultimului monarh al Romaniei. Zona este impanzita de…

- Producatorul John Florescu, fiul istoricului Radu Florescu, a obtinut in 2003 unul dintre cele mai ample interviuri acordate vreodata de regele Mihai I. Parte din interviu s-a transformat intr-un documentar de succes, intitulat „Razboiul Regelui“.

- Cateva mii de persoane i-au adus si vineri un ultim omagiu regelui Mihai, in cea de-a doua zi de doliu national. Imbracati in haine cernite si tinand in maini lumanari si buchete de flori, oamenii au venit sa isi ia ramas bun de la fostul suveran. „Tot ce e bun a insemnat regele Mihai. Sa fim foarte…