- UPDATE (ora 17.30): Incepand cu ora 17.30 s-au ridicat restrictiile pe DN 2C, tronsonul Smeeni-Padina; inchis in continuare tronsonul Costesti-Smeeni. UPDATE (ora 14.00) Se circula fara restricții pe DN 10 și DN1B. UPDATE (ora 11.10): Situația drumurilor in județ: DN 2C Costești-Slobozia inchis DN22…

- Conditiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor scolare in 38 de unitati de invatamant din judetele Arges (19), Braila (4), Vrancea (4), Galati (3), Vaslui (3), Mehedinti (2), Al...

- UPDATE Potrivit situației operative de la ora 10.00, raman inchise DN2C Costești – Slobozia și DN22 Rm. Sarat – Braila. Pe DN 2B se circula cu restricție 7,5 tone. Aceeași restricție este valabila pentru DN1B Buzau – Mizil. Pentru o perioada sectorul de drum a fost inchis dupa ce doua tiruri au derapat…

- ISJ Arges a facut public lista scolilor ce vor fi inchise in judet, vineri, 23 martie. ȘCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN BALACEANU” STOLNICI ȘCOALA GIMNAZIALA “D. RADULESCU” OARJA ȘCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE MOCANU” ROCIU ȘCOALA GIMNAZIALA “MARIN BRANIȘTE” SUSENI ȘCOALA GIMNAZIALA “MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI…

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate integral- pentru ziua de vineri- in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt, Ialomita (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit) si in municipiul Bucuresti, potrivit informatiilor…

- Primariile sectoarelor 1,3,4 si 5 anunta ca, pentru ziua de vineri, cand scolile si gradinitele vor fi inchise, vor pune la dispozite mai multe centre unde parintii care nu pot lipsi de la serviciu isi pot aduce copiii. Mai exact, deși Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise, in unele unitați…

- In urma cu puțin timp, autoritațile au decis suspendarea cursurilor in 39 de localitați aflate in zona sudica a județului Buzau, cea mai expusa fenomenelor meteo extreme care vor incepe in aceasta seara. Elevii trebuie sa știe ca vineri, 23.03.2018, cursurile in municipiul Buzau se vor desfașura normal.

- Scolile din Giurgiu se adauga pe lista celor care vor fi închise vineri din cauza vremii. Masura este valabila si în Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Calarasi, Ialomita si Olt.

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- UPDATE ora 13.00: La aceasta ora mai sunt închise drumurile: 1. A4, între Ovidiu – Agigea, județul Constanța; 2. DN 3, între Ostrov – Cobadin, județul Constanța; DRUMURI CU RESTRICȚII DE…

- UPDATE11:20 Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca la aceasta ora, la nivelul județului Constanța exista urmatoarele drumuri cu circulația oprita sau restricționata: Autostrazi: 2 - A2 București – Constanța; - A4 Ovidiu – Agigea; Drumuri naționale…

- Romania este in continuare afectata de valul de frig polar care s-a abatut asupra Europei. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Doua treimi din teritoriu se afla deja sub incidența unor coduri galbene sau portocalii de ger, ninsoare și…

- Din cauza viscolului și a lipsei de vizibilitate, autoritațile județului au luat miercuri dimineața decizia de a inchide doua tronsoane de drum național. De la ora 7.00 este inchis DN2 E 85 Buzau – Urziceni, și, tot in aceasta dimineața a fost inchis drumul spre Slobozia, DN2 C, Costești – limita cu…

- Autostrada Soarelui si A4 Ovidiu -Agigea, zece drumuri nationale din cinci judete si 60 de drumuri judetene raman inchise, luni seara, din cauza viscolului, potrivit ultimelor date transmise de Centrul Infotrafic al Politiei Romane. De asemenea, sunt anulate 120 de trenuri si 11 curse aeriene, iar porturile…

- Scolile, liceele si gradinitele din Bucuresti raman inchise toata saptamana, a anuntat primarul Capitalei Gabriela Firea, in timp ce, in mai multe județe masura a fost luata doar pana miercuri.

- Școli inchise in continuare din cauza viscolului și a gerului naprasnic care s-a apustit asupra țarii noastre. Unele unitați școlare raman inchise și miercuri (28 februarie), din cauza ninsorilor, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda…

- Doua autostrazi, peste 20 de drumuri nationale si aproape 40 de drumuri judetene sunt inchise din cauza viscolului in sapte judete din tara in a zi sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii atentionarilor de ger, pana in 2 martie,…

- Unele școli raman inchise și miercuri, din cauza gerului și a ninsorii, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda doar marți. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ia in calcul posibilitatea ca școlile sa ramana inchise și…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii atentionarilor de ger pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Unde sunt suspendate cursurile marți. Toate școlile din județele Baila, Constanța, Ilfov, Olt, Teleorman, Dolj și București au cursurile suspendate marți, 27 februarie. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Braila și Inspectoratul Școlar Județean Olt au anunțat suspendarea cursurilor și miercuri,…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan, pentru proiectul de interes comun BRUA, postat pe site-ul…

- Pakistanul a evitat provizoriu sa fie plasat pe o lista a tarilor ce finanteaza terorismul, in timpul unei reuniuni financiare ce se desfasoara saptamana aceasta la Paris, potrivit ministrului pakistanez al afacerilor externe Khawaja Asif, informeaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro. Islamabadul…

- Sindicaliștii din invațamant au stabilit calendarul protestelor. Guvernantii nu au fost dispusi la negocieri, așa ca liderii de sindicat au stabilit noi actiuni de strada. Miercuri si joi, va fi pichetat sediul Ministerului Muncii Pentru inceput, nu vor fi pichetari ample, numarul participantilor fiind…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea. OMS a dat și o lista secundara de boli cu potențial periculos, unde cap de serie este gripa.

- Federatia Internationala de Sah (FIDE) a anuntat ca nu poate face operatiuni financiare deoarece banca elvetiana UBS a decis sa ii inchida conturile, ca urmare a prezentei timp de mai mult de doi ani a numelui presedintelui forului, Kirsan Ilyumzhinov, pe o lista a autoritatilor americane cu persoane…

- Noua Strategie Naționala de Aparare a SUA marcheaza clar drept principala preocupare competiția marilor puteri și perspectiva unei confruntari a Statelor Unite cu Rusia sau China. Lista conține amenințarile nucleara, balistica și terorista, cu Coreea de Nord și Iranul ca amenințari concrete, și abia…

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.…

- Alte 1.000 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania pana in aprilie, pe langa celelalte peste 2.000 de doze ce vor mai fi trimise saptamana aceasta, anunța ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am ajuns la o intelegere cu distribuitorii si o parte din producatori, astfel incat in acest moment,…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Handbaliștii alb-violeți au invins de doua ori divizionara secunda Știința Bacau in ultimele teste dinaintea restartului campionatului. SCM Politehnica a caștigat primul joc cu 29-25 iar astazi diferența dintre cele doua a fost mai mare: 38-29. Formația pregatita de Pero Milosevic a ramas astfel neinvinsa…

- In judetul Iasi au ramas inchise si vineri mai multe scoli. Lista acestora o gasiti mai jos. De precizat ca numai trei unitati si-au suspendat total activitatea (cele marcate cu bold), in rest fiind vorba despre structuri. "Orele se vor recupera pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018,…

- Trenul de pe ruta Constanta-Tulcea a ramas blocat in nameti. La fata locului a fost trimisa o locomotiva pentru a debloca trenul cu 50 de oameni, insa zapada era prea mare. Astfel, locomotiva a transportat jumatate din pasageri iar ulterior s-a intors dupa restul oamenilor. In tot acest timp, trenul…

- Mii de oameni fara curent, drumuri blocate, scoli inchise, curse aeriene intarziate si un barbat gasit mort in zapada este bilantul pana la aceasta ora a codului portocaliu de ninsori si viscol in 18 judete din tara.

- Daca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va accepta propunerea de premier facuta de social-democrati, in cazul de fata Viorica Dancila, aceasta are la dispozitie 10 zile, din momentul numirii, pentru formarea noului cabinet. In cele 10 zile Viorica Dancila trebuie sa isi gaseasca membrii cabinetului,…

- Profit.ro prezinta lista șefilor de companii veniți din Japonia: - Hisao Tarukawa, Președinte Alpha Electron (furnizor de echipamente medicale de inalta calitate) - Yasuo Uchihara, Președinte NC Network (administrator de portaluri pentru intreprinderi mici și mijlocii) - Yuji Ukai, CEO FFRI (furnizor…

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Caraiman nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 10 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 58.243.025,3 de lei integral…

- Consiliul Judetean Covasna, reunit vineri in sedinta extraordinara, a aprobat programul provizoriu de investitii pe anul 2018, la sectiunea dezvoltare, si utilizarea unui excedent bugetar in valoare de 351.000 de lei pentru finantarea acestora, pe lista fiind incluse, printre altele, doua drumuri ce…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit pe 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina.La un moment…

- Patru turisti rataciti, luni, in Muntii Bucegi din cauza unei erori a sistemului GPS, au fost gasiti de jandarmi montani aflati in patrulare si ajutati sa ajunga la o cabana din Padina unde trebuiau sa se cazeze, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. ''Jandarmii montani…

- Trei turisti din Bucuresti si unul din Buzau au fost salvati, luni, de catre jandarmii montani din Dambovita, in Muntii Bucegi, unde s-au ratacit dupa ce li s-a blocat masina neechipata pentru traseul pe care-l faceau.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT…

- Cabana lui Adrian Nastase din Azuga a fost cuprinsa de flacari , duminica la pranz, in ultima zi a anului. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar cei 13 turiști care se aflau in cabana au fost evacuați preventiv de personal. Cabana a fost inaugurata in 2012, la baza partiei Cazacu de la Azuga,…