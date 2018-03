Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au avut astazi, 27 martie 2018, o intrevedere bilaterala comuna cu delegatia condusa de presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu si delegatia Guvernului Republicii Moldova, condusa…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- Parlamentul Romaniei a adoptat ”Declarația solemna a Parlamentului pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. Citește și: Liviu Dragnea, anunț cu implicații MAJORE: Eu vreau sa ne unim cu Moldova! Prin aceasta Declarație, Parlamentul Romaniei recunoaște…

- Alexandru Gergely, fostul jucator și antrenor al celor de la FC Bihor, a murit duminica, 25 martie, la varsta de 67 de ani, in aceeași zi in care Romania l-a pierdut și pe Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al "Craiovei Maxima". Gergely s-a dedicat ani la randul creșterii tinerilor jucatori, cel mai reprezntantiv…

- Cați aditivi are pateul vegetal. Ne aflam in plin post al Paștelui, iar mulți credincioși se bazeaza pe consumul de pate vegetal, in aceasta perioada. Doar ca acest produs nu conține doar legume, așa cum s-ar crede la prima vedere. Este plin de aditivi! Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons…

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Sambata, 24 martie 2018, incepand cu ora 13:00, va fi organizata editia a VII-a a Marsului pentru viata, de catre Arhiepiscopia Ramnicului, in parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfantul Valentin”. Marsul pentru viata este punctul culminant al lunii martie, Luna pentru viata, si va fi organizat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- Cei 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, în unanimitate, o declaratie politica de unire cu Republica Moldova. Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o „unire…

- I. CONSTATARILE PRINCIPALE RETINUTE PENTRU ROMANIA In data de 7.03.2018, Comisia Europeana a lansat rapoartele de țara din 2018 și Comunicarea “Semestrul european 2018: evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice,…

- Anul trecut in Romania s-au vandut biciclete in valoare de 60 de milioane de euro, tara noastra fiind pe locul 6 in Europa privind productia. Insa cresterile ar fi imense daca ar exista infrastructura, considera expertii, care spun ca autoritatile ar putea ajuta la cresterea gradului de sanatate in…

- Autoritațile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica și dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitații acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle și cateva zeci de primari din Republica…

- INTALNIRE…Peste 100 de primari din Republica Moldova se vor intalni la Iasi si Bistrita cu autoritatile locale dintara noastra. Acestia vor semna Declaratia de Unire cu Romania. Desi declaratia este una simbolica, aceasta marcheaza un posibil moment istoric in cea ce priveste relatiile dintre Romania…

- Prin vocea lui Eugen Tomac, membrii PMP au anuntat obiectivul de tara ce consta in unirea Republicii Moldova cu Romania. In acest sens, s-a decis ca in cadrul consiliilor locale municipale, consilierii sa semneze o declaratie de unire. La Buzau, misiunea de a le propune colegilor din miniparlamentul…

- Un colos autohton vrea sa cucereasca piata de profil si s-a decis sa investeasca masiv. Va deschide o noua fabrica prin intermediul careia vrea sa doboare concurenta si sa devina lider in domeniu.Potrivit bugetul.ro, prin aceasta mutare, compania va crea noi locuri de munca. Anunțul a fost…

- Conform celui mai recent raport publicat de BRAT (Biroul Romand de Audit al Tirajelor), in perioada octombrie-decembrie, revista OK! are cel mai mare tiraj vandut de pe piața revistelor glossy și glossy-celebrity din Romania. Intr-o piața de print in scadere la nivel global, echipa noastra se „incapațaneaza“…

- Afacerile din piata romaneasca de retail farmaceutic au ramas, cu mici exceptii, in continuare in curtea antreprenorilor care au infiintat companiile in urma cu mai bine de doua decenii, cand a inceput dezvoltarea sectorului privat. Mai mult, antreprenorii romani au accelerat procesul…

- Asociatia investitorilor din Romania in Republica Moldova a fost lansata oficial. Evenimentul a avut loc in contextul vizitei la Chisinau a premierului Romaniei Viorica Dancila, transmite IPN.

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat de catre conducerea formațiunii, dupa ce a facut recent declarații care instiga la ura, informeaza Noi.md. Subiectul a fost discutat la ședința de astazi a democraților, dupa ce Corneliu Dudnic a declarat ca, in cazul in care Republica Moldova se va…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul organizeaza, pe data de 23 februarie, incepand cu ora 11.00, Conferinta omagiala „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare, Stiinta”. Evenimentul va marca cei 180 de ani de la nasterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu - academician, enciclopedist, jurist,…

- Intrebat in cadrul unui interviu daca ar fi cazul ca si Republica Moldova sa urmeze modelul Ungariei privind oferirea dreptului exclusiv de a detine in proprietate terenuri agricole doar de catre cetatenii proprii, Igor Dodon a declarat ca aceasta idee trebuie sustinuta, pentru ca „uitati-va la ceea…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Alertata de cazurile de pesta porcina africana aparute in Romania, Ucraina și Republica Moldova, Prefectura Bacau i-a convocat pe membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor in sala mare a Palatului Administrativ. Ședința a fost condusa de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, in calitate…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Anul Centenarului a început cu proiecte și obiective. Într-un interviu exclusiv, acordat pentru 10 TV, europarlamentara Norica Nicolai a declarat ca este timpul pentru ținte ce vor motiva atât liderii politici, cât și oamenii de rând sa acționeze. Totodata, oficialul…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care le transmite "respect" clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti pentru a participa la protestul de sambata. "Impreuna schimbam Romania! Ne vedem in piata", a mai scris Mihai Gotiu.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Va fi un an extrem de agitat pe piata televiziunilor de sport din Romania. Motivul? Urmeaza sa expire aproape toate contractele privind competitiile majore care sunt detinute in momentul de fata, exclusiv sau nu, de unul sau ambele posturi de sport, Telekom si Digi. Champions League se modifica Prima…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- „Carla's Dream, cea mai buna trupa din tot ce apare pe radiourile comerciale, este, live, pur și simplu un dezastru. Nu ar trece nici o proba intr-un showbiz profesionist. Solistul n-are voce, cei din trupa nu se sincronizeaza. Mizeaza pe simpatia publicului și atat. N-au conștiința unui concert…

- Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata…