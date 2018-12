Poveste ”magică” de sărbători. Cum a fost îndeplinită dorința unui copil, de Crăciun O intamplare fericita, demna de povestile pline de magie, a facut ca balonul lansat de copil in tara natala sa fie purtat de vant pana in statul vecin. Așa ca scrisoarea prinsa de balon a aterizat in calea polonezului, care si-a dat tot interesul sa-l gaseasca pe pusti. Totul a inceput intr-o seara, cand polonezul se intorcea de la serviciu pe jos. Michal Karolczyk, barbatul care a gasit scrisoarea: “Am gasit scrisoarea din greseala. Veneam acasa si am vazut-o pe marginea drumului. M-am intors sa ma uit mai bine si mi-am dat seama ca e o scrisoare agatata de un balon.” Ajuns acasa, i-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Scoala gimnaziala “Ion Creanga” din Buzau au realizat cea mai lunga scrisoare pentru Mos Craciun. Contine dorintele copiilor de la toate clasele unitatii de invatamant. Scrisoarea are 34 de metri si a fost prezentata astazi. Au lucrat mai multe zile la ea si contine sute de mesaje pentru…

- Eram copil cand au napadit peste noi la școala și ne-au chemat la Orașelul Copiilor. Un fel de colț cu brad, ascuns intre gunoaiele din cartier. Pe scena s-au urcat secretarul de partid și sectoristul, altfel oameni faini. Atunci au devenit penibili. Cu o cravata roșie, cu nodul mare, statea dinaintea…

- Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" ofera constantenilor filmul "Santa amp; Cie ndash; Mos Craciun in misiune", vineri, 21 decembrie, incepand cu ora 11:00.Filmul este prezentat in cadrul proiectului cultural "Filme de Sarbatori" care este sprijinit de Consiliul Judetean…

- Zoe din Springfield, Massachusetts, i-a scris cateva randuri lui Moș Craciun care au devenit virale pe internet. Scrisoarea a fost publicata de bunica fetiței. Copila, in varsta de 10 ani, a scris ca in loc de jucarii, ea vrea ca Moșul sa-i mute programul de lucru al tatalui ei, astfel incat, in ziua…

- Sâmbata, 8 decembrie, s-a deschis Festivalul Iernii 2018 în Țara Piticilor din Parcul Tabacariei. Pâna la 8 ianuarie 2019, copiii vor putea lua parte la ateliere de lucru și creație, vor putea viziona spectacole și scenete, se vor putea distra și amuza cu animatorii și îl vor…

- Ceea ce i-a cerut aceasta fetița lui Moș Craciun a emoționat o lume intreaga. Scrisoarea ei a ajuns la un magazin care se ocupa cu colectarea scrisorilor de Craciun, iar dupa aceea a devenit virala.

- Mirosul prajiturilor facute de mama ei și cel de scorțișoara sunt primii vestitori ai Craciunului pentru ADDA, care iși amintește cu drag sarbatorile din copilarie. Una dintre cele mai dragi amintiri din acea perioada este primul Craciun cu Riki, cațelul care i-a devenit cel mai bun prieten. Și pentru…