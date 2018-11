Stiri pe aceeasi tema

- Medicul din Bucuresti care s-a implicat in ajutorarea barbatului batut cu salbaticie, in primavara, de doi tineri intr-un pasaj din Brasov, ofera noi detalii despre viata acestuia. ”Converseaza pe teme filosofice (...), se joaca cu caprioarele si cu magarusul Gogu”, scrie medicul Vasi Radulescu.

- O locuința noua este, de departe, cea mai importanta investiție pe care o putem face. Cu toate astea, nu intotdeauna gasim casa perfecta, dotata cu tot ce-i trebuie, și, daca nu este noua, macar renovata de curand. Cand faci pasul acesta și te prinde iarna din urma, trebuie sa știi ce soluții ai la…

- La aceaste momente, salvamontistii impreuna cu pompieri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova se lupta cu muntele pentru salvarea unui tanar in varsta de 35 de ani, cazut intr-o rapa din Muntii Baiului. In urma apelului primit la 112 de la tatal tanarului accidentat, pompierii militari…

- Primaria Brasov va organiza si in aceasta iarna un targ de Craciun in Piata Sfatului. Acesta isi va deschide portile pe 1 Decembrie, zi traditionala pentru aprinderea iluminatului de sarbatoare, cand Brasovul se transforma in „Oras din Poveste”.

- Pompierii militari au fost alertați sambata seara sa intervina la un incendiu care a izbucnit la o casa din municipiul Codlea, pe strada Lunga nr. 108 Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, capitanul Cipran Sfreja, a precizat ca pentru lichidarea incendiului…

- Traficul pe DN 1A a fost inchis, miercuri seara, la limita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza ninsorii abundente. Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone au fost oprite in zona Valenii de Munte, pana cand utilajele au intervenit pentru a curata drumul, ulterior…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in Gara Racoș pentru asigurarea masurilor specifice de intervenție pentru a preveni posibilitatea izbucnirii uneie explozii. Un tren incarcat cu propan, benzina si motorina, prezinta scurgeri la cisterna de propan. La fața locului au fost trimise doua…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu care a izbucnit pe strada Stejarisului, la nr. 11, unde arde mocnit in zona saunei la un imobil. „Incendiul se manifesta pe o suprafata mica, cu degajari mari de fum, fara posibilitate de extindere. Intervenim cu doua autospeciale de stins incendii…