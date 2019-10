Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 76.000 de pelerini s-au inchinat deja la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi.Traseul de pelerinaj a devenit casa pentru mii de credinciosi care asteapta rabdatori ore in sir ca sa ajunga la racla cu moastele sfinte. An de an, zeci de mii de credinciosi iau calea Iasiului si indura…

- Mii de credinciosi au participat, sambata seara, la Iași, la Calea Sfintilor, o procesiune in timpul careia racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata pe umeri pe strazile din centrul Iașului, potrivit Mediafax.Mii de persoane au participat, sambata seara, la Calea Sfinților,…

- Pelerinajul prilejuit de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva continua la Iasi. Numarul credinciosilor care au trecut pe la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva este in continua crestere, ca si numarul pelerinilor care stau la coada asteptand sa se inchine.

- Cel mai important pelerinaj religios din Romania va avea loc la Iasi in perioada 11-15 octombrie. Organizatorii anunta ca, anul acesta, vor monta televizoare gigantice pe traseul cozii la moaste.

