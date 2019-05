Decizie RADUCALĂ luată de familie în privinţa lui Michael Schumacher. ANUNŢ de ULTIMA ORĂ

Michael Schumacher va fi mutat definitiv in vila cumparata anul trecut in Mallorca de la Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid. Acolo exista si o clinica specializata in recuperare, unde sunt folosite… [citeste mai departe]