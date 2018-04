Stiri pe aceeasi tema

- Hunedorenii sunt invitați maine, 30 martie 2018, ora 14:00, la inaugurarea magazinului ,,Bunatati din Hunedoara” situat in Deva, str. Mihai The post Bunatați din Hunedoara appeared first on replicahd.ro .

- Politistii din Cugir l-au identificat pe un tanar din oras ca persoana banuita de comiterea a doua furturi de autoturisme. In noaptea de 27/28 martie acesta ar fi sustras doua autoturisme pe care, fara a poseda permis de conducere, le-ar fi condus pe drumurile publice. La data de 28 martie 2018, in…

- Cateva sute de locuri de munca vor fi create, in cel mult doi ani, intr-un oraș din vestul țarii. BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a cumparat un teren la Simeria, județul Hunedoara, pentru a construi o fabrica de mașini…

- BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, achizitioneaza teren la Simeria, judetul Hunedoara, pentru a construi o fabrica de masini de spalat rufe, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de investitor.

- Polițiștii din Deva, in cadrul unei operațiuni coordonate de DIICOT Vrancea, au reușit sa captureze cinci kilograme de cannabis și 65 de grame de cocaina, in urma unei acțiuni specifice. Conform polițiștilor, incepand cu anul trecut, cei in cauza ar fi introdus droguri in tara, pentru consum…

- La cinci luni de la tragedie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara a finalizat ancheta in cazul exploziei din subteranul Minei Uricani. Potrivit inspectorilor, deflagratia fiind cauzata de aprinderea unei tigari intr-un loc nepermis in care exista o concentratie de metan, a informat…

- ZIUA POLITIEI ROMANE – marcata de politistii hunedoreni in mijlocul comunitatii, printr-o serie de manifestari ce vor avea loc in municipiile Brad si Deva Ziua Politiei Romane (25 martie) va fi sarbatorita in municipiile Brad si Deva printr-o serie de manifestari comemorative prin care politistii…

- Incendiu la un apartament din municipiul Deva, str. T. Maiorescu, parter, 11 persoane evacuate, din care proprietarul transportat de echipajul SAJ la UPU Deva intoxicat cu fum. Alte 2 persoane intoxicate cu fum le-a fost acordat primul ajutor la fața locului și au refuzat transportul la spital. La…

- Cum a ajuns Nadia Maierean zidarița și șoferița de camion in Italia. Romanca a vrut sa demonstreze ca poate practica meserii in care, ani la randul, au fost promovați predominant barbații. Timp de 10 ani a lucrat pe șantiere de construcții ca zidar, și, pentru ca a vrut sa-și gaseasca un alt loc de…

- Totul s-a intamplat in dimineața de sambata, 17 martie, la ora 6.00, cand politisti de Investigații Criminale, cu sprijinul „mascaților” și al agențiilor de la Secția 10 Poliție Rurala Oțelu Roșu au facut doua descinderi la Bucova, unde se ascundeau doi barbați fața de care autoritațile franceze…

- Pepe și Liviu Varciu au incins atmosfera, intr-o crama din Londra, unde au prestat timp de doua zile. Ambii au cantat și au facut marturisiri, in premiera… Pepe a dat-o pe muzica populara, iar Varciu a remixat piesa ce l-a facut celebru, ”Ochii tai”. Munca cere sacrificii, iar Pepe și Liviu Varciu au…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Un minor de 15 ani, din comuna Totești, din județul Hunedoara, este cautat de polițiști. Azi-noapte, acesta a plecat de acasa, lasand in dormitor un bilet de adio. „In data de 15 martie 2018, in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg au fost sesizați verbal de…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- AJOFM Hunedoara prognozeaza pentru luna aprilie 2018, in conformitate cu Planul de Formare Profesionala al judetului Hunedoara, organizarea a 8 programe de formare profesionala pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca. Programe de calificare: Instalator instalatii tehnico-sanitare…

- Sambata și duminica se disputa și primele jocuri din acest an din Liga a IV-a de fotbal Hunedoara, urmand a se juca partidele din etapa a a XVII-a, cea de-a doua a returului, prima runda, cea care trebuia sa aiba loc week-end-ul trecut, fiind reprogramata, neputandu-se juca din cauza condițiilor…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, politistele Compartimentului Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul structurilor de ordine publica, au desfasurat mai multe activitati de sensibilizare a populatiei asupra unui subiect delicat si foarte actual, respectiv …

- Domeniul public a ramas necuratat de zapada in aceste zile dupa ce forta de munca disponibila a administratiei locale a fost complet depasita de ninsoare. Sefii institutiilor publice s-au intrecut in scuze acuzand insa si faptul ca nu au cu cine sa deszapezeasca trotuarele. Contactata de Lugoj Info.ro,…

- Cadavrului unui barbat de 80 de ani, din satul Santandrei, de langa Deva, a fost descoperit marti la o adancime de doi metri in paraul Cerna, in dreptul unui stavilar construit de castori, locul fiind identificat cu ajutorul unui caine de serviciu al pompierilor militari, potrivit Inspectoratului…

- Hunedoara va gazdui in acest an a XVIII-a editie a Campionatului mondial de fotbal in sala al politistilor. Este o initiativa indrazneata a WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA) adoptata imediat de filiala Hunedoara. Proiectul va prinde viata in luna august cand peste 300 de oameni ai…

- La inceput de primavara calendaristica, politistii hunedoreni au “amendat” astazi doamnele și domnișoarele cu flori si marțișoare! Ca in fiecare an, politistii rutieri au participat, cu ocazia zilei de 1 Martie, la o acțiune cu caracter preventiv, in trafic, in principalele localitati din…

- Mai multe remorci de gunoaie au fost culese de angajatii primariei si beneficiarii venitului minim garantat, de pe marginea drumului judetean Hunedoara – Hateg, pe care pelerinii ajung la Manastirea Prislop.

- Astazi, in jurul orei 12:10, un conducator auto in varsta de 68 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Iuliu Maniu, din municipiul Deva (din directia Gara C.F.R. – Piata Agroalimentara), a surprins si accidentat usor o femeie in varsta de 64 de ani, din…

- Actiunea se va desfasura in aceasta zi in reteaua teritoriala a judetului Hunedoara in Deva, Simeria, Hunedoara, Oraștie, Calan, Hațeg, The post Bursa Marțișorului, 7 martie appeared first on replicahd.ro .

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- Actiunile de ecologizare care au avut loc in zona Dealurilor Silvasului, pe marginea soselei „turistice” Hunedoara - Manastirea Prislop - Hateg, nu au dat roade. Oamenii continua sa arunce gunoaiele in padure: devasteaza natura si pun in pericol animalele.

- Echipajele de pompieri, descarcerare si prim-ajutor ale detasamentelor din judetul Hunedoara si subunitatile aflate in subordine au intervenit, in intervalul 16 – 18 februarie la 5 incendii, 1 accident, 4 transporturi de la domiciliu la ambulanta in Deva, Hunedoara, Petroșani, și Lupeni și…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, intre care si doi copii, au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica seara, pe DN 7, intre orasele Deva si Simeria, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a colizionat cu un autoturism care circula regulamentar. Din primele cercetari…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica seara, pe DN 7, in localitatea Santuhalm, fiind implicate doua masini. Soferul unui autoturism a patruns pe contrasens, din cauze care nu au fost inca stabilite, si s-a izbit frontal de o alta masina care circula din sens opus, la volanul careia se afla…

- „In data de 18.02 ac, in jurul orei 20.40, un barbat in varsta de 44 de ani, din Hateg, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, din direcția Deva spre Simeria, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu autoturismul condus de un barbat care conducea regulamentat un autoturism inmatriculat…

- Sunteți amatori de dulce? Mancați patiserie aurie, pufoasa, rumena care, inainte de gust, va seduce retina? Va atrag biscuiții multinaționali de la supermarket ambalați in așa fel incat sa va lase gura apa? E in regula, in condițiile in care nu aveți (inca) nici o grija privitoare la chestiuni…

- In data de 15.02.2018, in jurul orei 19.00, un echipaj de poliție rutiera s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o persoana care traversa strada trecerea de pietoni amplasata langa sensul giratoriu de la intersecția bulevardului 22 Decembrie cu bulevardul Nicolae Balcescu, din municipiul…

- Incepand cu luna martie 2018, AJOFM Hunedoara pune in aplicare Planul de Formare Profesionala al judetului Hunedoara pentru anul 2018, prin organizarea a 7 programe de formare profesionala pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din judetul Hunedoara. Programe de calificare:…

- Intr-o conferința de presa, susținuta astazi la Deva, europarlamentarul de UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler a vorbit despre mai multe teme care se dezbat acum in Parlamentul European, cea mai importanta dintre acestea fiind noua proiecție bugetara a Uniunii, subliniind ca Romania trebuie sa evite…

- Specialisti din sapte tari europene se vor reuni, in perioada 12-15 februarie, la sediul Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului, din orasul Hateg, unde vor analiza patrimoniul geologic, dar si modalitatile prin care se poate realiza o dezvoltare sustenabila a turismului in tarile dunarene, ca parte…

- Metalurgistul Cugir trebuia sa susțina un joc de verificare, sub Dragana, cu CS Hunedoara, insa amicalul a fost anulat din pricina starii terenului de pe Stadionul “Parc” (impracticabil, acoperit cu apa, noroi și zapada). In consecința, “roș-albaștrii” au incheiat stagiul centralizat cu o ședința de…

- Institutul Regional de Oncologie din Iasi, in carantina Institutul Regional de Oncologie din Iasi se afla în carantina, dupa ce o pacienta a murit, aseara, din cauza gripei. Alte 10 persoane bolnave de cancer sunt internate în acelasi spital, dupa ce si în cazul lor a fost…

- Profesorul Nicolae Icobescu este omul care „sfinteste corul”. Oriunde l-a purtat firul carierei sale profesionale, in jurul dirijorului Icobescu a aparut, implacabil, o corala de succes. Profesorul se incrunta teribil. „Tenorii !!! Ce balmajiti acolo? Cantati cu glasul din minte, nu cu…

- In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Un angajat Rosal face dezvaluiri incredibile despre conditiile de la locul de munca. Cum sunt obligati sa munceasca. Teroarea s-a instalat la Rosal. Angajatii sunt obligati sa vina la munca desi nu au fost platiti. Ultimul salariu primit a fost in Ajunul Craciunului. Oamenilor le este teama…

- Sapte localitati hunedorene din Tinutul padurenilor au ramas de noaptea trecuta fara curent electric din cauza vremii. Aproape 500 de case au ramas decuplate de la retea dupa ce linia de alimentare a cazut. Autoritatile judetului au trimis in zona salvamontisti si angajati ai Inspectoratului pentru…

- DN 7 Deva – Santuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara DJ 687 Hunedoara – Hasdat DN 66 Calan – Bacia DN7 Mintia – Vetel DN7 Vetel – Lesnic DN7 Lesnic – Sacamas DN7 Ilia – Gurasada DN7 Gurasada – Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Santuhalm; DN 76 Cainelul de Jos – Bejan Uricani…

- Un barbat din Deva, județul Hunedoara are o cerere cel puțin neobișnuita. Barbatul vinde sau schimba un sicriu aproape nou, mai precis ”folosit numai cateva zile”, de dimensiunile 200/60 cm, numai cu telefon iPhone sau Samsung. Iata și anunțul postat pe un site online de vanzari: ”Vand sau schimb sicriu…

- Dirijorul Nicolae Moldoveanu se va afla la pupitrul Orchestrei Naționale Radio vineri, 19 ianuarie, ora 19.00, la Sala Radio, intr-un concert pe al carui afiș se vor regasi Dansurile din Galanta, de Z. Kodaly, Concertul in mi minor pentru vioara si orchestra, op. 64, de F. Mendelssohn, și Simfonia nr.…

- „Iubesc acest popor, bun, bland, omenos, pe spatele caruia diplomatii croiesc harte si razbele, zugravesc imparatii, despre care lui nici prin gand nu-i trece. Iubesc acest popor, care serveste de catalici tuturor acelora ce se inalta la putere, popor nenorocit care geme sub maretia tuturor palatelor…

- Indraznetul francez imbina cele doua pasiuni ale sale, zborul si schiatul, combinatie cunoscuta sub numele de Speedriding. Filmarea este facuta sa sumina lunii, dar pentru a fi pus mai bine in evidenta Valentin Delluc poarta un LED aprins pe aripa. Sapte luni a durat antrenamentul pentru aceasta…