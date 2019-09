Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru ani de relație, Alexandra Stan și Bogdan Staruiala au decis de comun acord sa nu mai formeze un cuplu, dar sa fie disponibili unul pentru celalalt atunci cand au nevoie. Așa se face ca, deși amorul a disparut din relația lor, continua sa colaboreze pe plan profesional. Alexandra s-a desparțit…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 București, este in doliu. Mama lui s-a stins din viața in urma cu o saptamana.Mama lui Marian Vanghelie s-a stins din viața in urma cu o saptamana, spun surse din anturajul fostului edil pentru WOWbiz.ro. Elena Vanghelie a fost o mama implicata…

- Un deținut din penitenciarul Drobeta Turnu Severin și-a pus capat zilelor. Barbatul a fost gasit spanzurat in celula sa, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, susține Romania TV. Deținutul avea de executat o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru viol. Barbatul…

- egizoarea Catalina Buzoianu a incetat din viața. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Casei de Producție TVR. "Drum lin in lumina, Catalina Buzoianu (13 aprilie 1938 - 3 august 2019)", este anunțul postat de Casa de producție TVR. Actrița Oana Pellea a transmis și ea un mesaj de condoleanțe…

- Florina Cercel a murit. Artista s-a stins din viața la 76 de ani. Marea artista a murit in dimineața zilei de 30 iulie din cauza unui cancer la plamani. Marea actrița a fost, in tinerete, una dintre cele mai frumoase romance. A iubit cu patima, insa ghinoanele s-au tinut lant, pe plan…

- Virgil Anastasiu, fostul soț al binecunoscutei cantarețe Corina Chiriac, a incetat din viața. Virgil Anastasiu a murit luni, la Gura Riului, langa Sibiu, acolo se retrasese de cițiva ani. Fostul soț al Corinei Chiriac a incetat din viața la varsta de 58 de ani, potrivit starsibian.ro. Virgil Anastasiu…

- O femeie in varsta de 49 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier. Un barbat in varsta de 52 ani din București, in timp ce conducea un autoturism pe DC-58 Deparați, in afara localitații, a patruns pe DJ -504 fara sa respecte semnificația indicatorului ”cedeaza trecerea”, intrand in coliziune…