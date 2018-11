In urma cu cinci ani, Darius Bulzan, un puști de 14 ani lasa juriul de la ‘Romanii au talent’ fara cuvinte, cu numarul de contorsionism. Darius Bulzan a devenit Daria Jane și și-a facut operație de sex, pentru a putea fi femeie in adevaratul sens al cuvantului. Acum, la 20 de ani se bucura de succes pe Youtube, fiind un vlogger foarte apreciat, si traieste o frumoasa poveste de dragoste. Tanara a povestit totul despre viata ei si schimbarea de sex. In anul 2013, Darius Bulzan a pașit pe scena de la ‘Romanii au talent’ și a facut o impresie buna juraților de la vremea respectiva, Andi Moisescu,…