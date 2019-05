Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Jason Momoa, cunoscut pentru personajul Khal Drogo din serialul "Game of Thrones" sau "Aquaman" a decis sa renunte la barba pentru o cauza nobila: promovarea unei campanii de reciclare pentru sanatatea Pamantului, relateaza online ziarul spaniol ABC. Jason Momoa este un actor identificat…

