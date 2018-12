Stiri pe aceeasi tema

- Noi informatii au aparut in cazul dublei crime din Buftea, de duminica seara. Dupa ce initial s-a aflat ca barbat si-ar fi ucis fiica si sotia, de fapt, acesta a omorat-o pe nevasta lui si pe soacra. Barbatul a murit si el cateva minute mai tarziu.

- Giulia a avut parte de surpriza vietii ei! Cum a reactionat artista cand a vazut cata lume s-a adunat pentru ea, dar mai ales cum au petrecut! Toate vedetele s-au strans intr-un singur loc aseara! Si totul cu un motiv! Au pregatit o surpriza de zile mari pentru una dintre cele mai indragite artiste!

- Mirela Vaida a avut parte de peripeții, la aniversarea zilei de naștere a soțului ei. Prezentatoarea reality show-ului „Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, difuzat in fiecare zi de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, a avut parte de o saptamana plina de peripeții inainte de ziua…

- Sarbatoare mare in familia "mezinului" chef Florin Dumitrescu, asta pentru ca soția sa, Cristina, iși aniverseaza ziua de naștere. Extrem de mandru de cea care ii este alaturi in fiecare zi și care i-a daruit doua fetițe superba, pe Ava și Mia, chef Dumitrescu nu contenește in a-și lauda partenera atat…

- Mama unei femei din Marea Britanie a dezvaluit cum ginerele sau, romanul Marian Caliman (32 de ani), i-a ucis fata cu cuțitul, apoi i-a trimis un mesaj in care i-a spus ca-i pare rau. Marian Caliman a ucis-o pe Faye Caliman (30 de ani) cu un cuțit. Ea a fost injunghiata in fața, gat, stomac, spate și…

- Supriza dupa supriza pentru Laura Dinca din partea iubitului sau, Cristi Boureanu care a pus la cale inca o petrecere, doar sa-si vada iubita fericita. Dupa ce zilele trecute, fostul politician a adunat toti prietenii blondinei si au mers cu totii intr-unul dintre restaurantele exclusiviste din Capitala…

- Un barbat ramas vaduv la 34 de ani este macinat de durere, dar și de intrebari chinuitoare: ce s-a intamplat cu soția lui in noaptea nașterii și este oare bebelușul aflat in coma copilul lui?Raspunsurile le aflati in cadrul emisiunii Vorbeste Moldova de la Prime TV.