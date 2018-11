Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 11 ani din Arizona, SUA, mergea spre casa impreuna cu o prietena, in momentul in care o dubița alba a oprit langa ele. Din mașina a coborat un barbat, care i-a spus ca...

- In 2015, pe cand dna Marcu era judecator la ICCJ, sotul Gil Vasile a incasat de la Tel Drum 15.200 de lei sub semnatura directorului executiv Petre Pitis. Dna Marcu a refuzat sa comenteze informatia, in vreme ce sotul a dat un comunicat sec in care a aratat ca: "Societatea Tel Drum a reprezentat un…

- „Sunt Paula și am 20 de ani. In urma cu ceva saptamani m-am imprietenit pe facebook cu un baiat. Am vorbit mult, ne-am placut tare și, in cele din urma, ne-am intalnit, acum vreo 3 saptamani. A fost frumos, ne-am iubit ca doi nebuni, dar dupa ce am facut dragoste, a inceput sa fie din ce in ce mai…

- John Blanchard s-a ridicat de pe banca, și-a indreptat uniforma militara și a privit mulțimea care trecea prin Gara Centrala. El aștepta o fata pe care nu o vazuse niciodata – aștepta fata cu trandafirul roșu.

- Omul gospodar isi face vara sanie si toamna trecere de pietoni. O trecere de pietoni aparuta peste noapte intr-o localitate din Botosani ii pune in incurcatura atat pe soferi, cat si pe trecatori.