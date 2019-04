Dupa o zi de cumparaturi plina in Londra, am mers in camera de hotel unde am facut o baie iar apoi am facut o rezervare pentru o persoana la barul hotelului. M-am imbracat intr-o rochie noua și am coborat. Atunci, am vazut un barbat senzațional, care parea a fi din filmul "The Bodyguard". Am inceput sa vorbim și m-am indragostit de zambetul lui. Mi-a spus ca are 35 de ani, in timp ce flirtam ca nebunii. M-a condus pana la camera mea de hotel, unde m-a sarutat. L-am invitat in camera unde am avut parte de o partida de amor incredibila.