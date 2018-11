Stiri pe aceeasi tema

- Producția de cereale a Romaniei a inregistrat anul trecut o creștere de 17,9% comparativ cu anul precedent, peste a doua clasata, respectiv Estonia care a inregistrat 16,1%, și mult peste media Uniunii Europene de 3,6%, potrivit Eurostat. Performanțele globale care iau in considerare și producția animaliera…

- Speranta de viata in Romania in randul tinerilor este de 74 de ani, arata un studiu realizat de Eurostat pentru 2016, precizand ca Romania se afla la coada clasamentului. Tarile care se afla in top sunt: Spania, Italia, Franta, Elvetia sau Marea Britanie, unde acestia pot ajunge pana la 85 de...

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Independent de modul in care va fi finalizat acest voluminos dosar Microsoft, care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu, vor exista importante consecințe politice in plan intern și extern. Le vom trece in revista. Și vom vedea astfel și care ar putea fi țintele celor aflați…

- Considerata unul dintre etaloanele valorii in Romania, Nadia Comaneci este, fara dar și poate, un nume cu care ne mandrim cu toții. In varsta de 56 de ani, fosta gimnasta incaseaza bani din diverse locuri, printre care și statul roman, sub forma pensiei.

- Romania este, ramane si va fi una dintre marile puteri cerealiere ale Europei, pentru ca are conditii extraordinare de clima si sol pentru a realiza randamente mari, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizand ca anul acesta s-a obtinut cea mai mare productie la…