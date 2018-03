Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania lanseaza azi cel de-al doilea single din cariera sa, “Solo Un Momento”, insoțit de un videoclip plin de energie pozitiva! “Solo Un Momento” este o piesa care transmite energie pozitiva și in care dansul și muzica se completeaza perfect! Artista ne incurajeaza sa ne exprimam liber și sa ne…

- Fiica Danielei Gyorfi a spus ce fac parinții ei in dormitor, atunci cand a fost intrebata acest lucru, in cadrul emisiunii “Aici, eu sunt vedeta”, de la Antena 1. Maria, fiica Danielei și a lui George, a fost invitata in emisiunea “Aici eu sunt vedeta“, unde a fost intrebata despre ce crede ea ca…

- Jucatoarea Belinda Bencic, locul 67 WTA, s-a retras de pe tabloul principal al turneului de la Miami, cu o luna inainte de intalnirea Romania - Elvetia din Cupa Federatiei.Motivul retragerii fostului numar 7 WTA este reprezentat de o accidentare la piciorul drept. Jucatoarea de 21 de ani a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca a depus o contestatie cu privire la ”ilegalitatea ascultarilor telefonice” in ceea ce-l priveste, in dosarul Microsoft. El afirma ca ”aceasta practica a ascultarii telefoanelor a devenit endemica” in Romania, avand o amploare mai…

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- A cucerit o tara intreaga cu vocea ei, la X Factor, iar in emisiunea "Totul pentru dragoste", a dat din casa tot. Este vorba despre Narcisa, tanara din neam de caldarari, care a fost promisa in casatorie de la o varsta frageda si care s-a indragostit de cel ce avea sa ii devina sot peste ani.

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decat gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, in cadrul unui eveniment organizat la Sfantu Gheorghe cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, relateaza agentia MTI.

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a explicat ca acuzația lui Tudorel Toader conform careie Romania pierde bani la CEDO din cauza dosarelor DNA nu sta in picioare.”Pentru ca am fost acuzata ca din cauza dosarelor instumentate de DNA Romania pierde bani din condamnarile la CEDO, vreau…

- O noua zi se incheie, o zi din toamna anului 2017. E 8.30 seara. Plec de la birou, unde detin o functie cu raspunderi mari, intr-o companie importanta in care muncesc de 16 ani. Este din nou tarziu si ajung grabita la mama de unde trebuie sa o iau pe Maria mea de 5 ani si sa traversez Bucurestiul pana…

- Simona Halep a renunțat la turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. Romanca a fost extrem de suparata și a oferit o explicație. Simona a transmis pe Facebook ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate,…

- SORANA CIRSTEA - GARBINE MUGURUZA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Prima romanca ce va juca joi va fi insa Sorana Cirstea (38 WTA), care o va infrunta de la ora 13:00 pe Garbine Muguruza. SORANA - CIRSTEA - GARBINE MUGURUZA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING Clic PLAY pentru…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi, scrie Digi24.ro.

- Miriam Eugenia Soare se lupta de mai multa vreme cu un cancer la plamani, informeaza Romania TV. Aflata in orasul german Hamburg, ea a facut febra mare, organismul fiindu-i slabit din cauza chimioterapiei. Pret de aproape 7 ore a zacut cu o perfuzie in mana pe holul spitalului, rugandu-se de medici…

- Viitorul a invins Juventus Bucuresti, scor 1-0, in deplasare la Ploiesti prin intermediul reusitei din penalty a lui Ianis Hagi, cel care a reusit sa inscrie pentru prima oara de la revenirea in Liga 1. La finalul celor 90 de minute, fiul "Regelui" a fost fericit si a subliniat importanta meciurilor…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. BNR a revizuit in creștere inflația prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului…

- Romania: 16 persoane au murit din cauza gripei in aceasta iarna 16 persoane au murit în tara din cauza gripei, iar numarul total de cazuri cu oameni care s-au îmbolnavit este de peste 300. În judetul Dâmbovita, numarul bolnavilor de gripa este în scadere fata…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarma pentru Romania. El a spus ca daca legile justiției raman in forma actuala se va discuta altfel despre primirea Romaniei in Schengen și despre ridicarea MCV.”Daca legile raman așa, discutam altfel despre…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Pe 26 ianuarie se implinesc 100 de ani de cand s-a nascut Nicolae Ceaușescu. Cum și-l amintesc oamenii pe cel care a condus Romania intre 1965 si 1989? Am stat de vorba cu cațiva dintre ei, unii il regret, alții se bucura ca perioada comunista a luat sfarșit. De cate ori aud de Nicolae Ceaușescu, oamenii…

- Cinci pacienti erau internati, luni, pe holul Sectiei de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, seful clinicii precizand ca acest lucru se intampla de trei ani, pentru ca paturile sunt insuficiente. Pe de alta parte, directorul spitalului spune ca subiectul a fost creat “artificial”.

- Comisia Europeana a anuntat ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. Este vorba de state in care se depasesc limitele de emisii…

- Ministrul Mediului din România, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv România, nu au alta solutie decât aceea de a se conforma, mentionând ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine…

- Se pare ca elevii brașoveni nu sunt deranjați de interzicerea telefoanelor la cursuri, asa cum prevede noul Regulament scolar, astfel ca la protestul anunțat pentru vineri, in fața Prefecturii Brașov, au ajuns mai multe forțe de ordine ca protestatari. Deși peste 400 elevii brașoveni și-au anunțat prezența…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern in conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cat se poate de repede un guvern profesionist care…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii.Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.…

- Spitalele din Oltenia sufera din cauza lipsei medicilor anesteziști. Unitatile sanitare lucreaza cu mai putini anestezisti decat ar trebui, iar din aceasta cauza uneori operațiile sunt amanate. Inca din timpul rezidențiatului, mulți medici prefera strainatatea. In țara mai avem doar ...

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- O clujeanca a relatat calvarul prin care a trecut timp de 7 zile, când a fost plimbata de medici prin mai multe spitale, cu toate ca fetița ei era în stare foarte grava. ”Multumim din suflet Pedi 3. Mai bine spus, din plamani. Am…

- Un fenomen extrem de ingrijorator și care pare de nestavilit, in pofida tuturor incercarilor și campaniilor derulate de autoritați: in anul 2017, in Vrancea, peste 300 de copile, unele avand doar 12-13 ani, au lasat jocul cu papușile din plastic ca sa se ocupe de propriile papuși vii. Au devenit mame…

- Vedetele din Romania au avut o reacție virulenta cu privire la cazul suspectului de pedofilie prezentat in presa, in care un barbat a agresat in liftul blocului doi copii, de 5 și, respectiv, 8 ani. Dan Negru, Cristina Șișcanu și Daniela Gyorfi nu au putut ramane nepasatoare la asemenea veste și au…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a povestit cum a fost calcat de mașina. Artistul a recunoscut ca a fost vina lui. Cornel Ilie, care și-a amintit de cel mai dureros moment din viața sa , este unul dintre cei care sunt foarte preocupați de tot ce inseamna atenția in trafic. In cadrul proiectului „Ora…

- Presedintele Igor Dodon va propune in scurt timp un concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declaratia a fost facuta de catre seful statului in cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta “un atentat la sanatatea publica” si “submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Banii cheltuiți pentru cumpararea și transportarea bradului din Ucraina vor fi recuperați. Asta a declarat primarul general interimar, Silvia Radu, cu mai bine de o saptamina in urma. Timpul trece, insa asa si cei 28 de mii de lei nu au mai aparut in contul Primariei. Contactat telefonic de NOI.md,…

- Craciunul este despre caldura și iubire, despre sentimente puternice și despre dorința de a fi aproape alaturi de cei dragi. Un colind a fost lansat in Romania care vine sa transmita aceste emoții.

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…