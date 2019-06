Potrivit unui studiu, o substanţă din spanac sporeşte forţa musculară Celebrul personaj de benzi si desene animate Popeye Marinarul isi crestea puterea musculara mancand spanac, insa oamenii de stiinta din Germania au confirmat ca scenele in cauza nu reprezinta un simplu mit urban si au anuntat recent ca au descifrat secretul aflat in spatele acestei legende, scrie agenția DPA, citata de Agerpres. Postul de radio ARD si postul de televiziune ARTE au anuntat ca un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Berlin, sprijinit de Agentia mondiala antidoping (WADA), a dezvaluit ca substanta ecdisteron, prezenta in spanac, a sporit puterea musculara a sportivilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul personaj de benzi si desene animate Popeye Marinarul isi crestea puterea musculara mancand spanac, insa oamenii de stiinta din Germania au confirmat ca scenele in cauza nu reprezinta un simplu mit urban si au anuntat recent

- Celebrul personaj de benzi si desene animate Popeye Marinarul isi crestea puterea musculara mancand spanac, insa oamenii de stiinta din Germania au confirmat ca scenele in cauza nu reprezinta un simplu mit urban si au anuntat recent ca au descifrat secretul aflat in spatele acestei legende, informeaza…

- Agenția spațiala americana NASA a oprit producția de echipamente pentru satelitul rusesc Spektr-M din cauza reducerii drastice a finanțarii acestui proiect din partea Rusiei, relateaza agenția „RIA Novosti”, care îl citeaza pe academicianul Nikolai Kardașev, șeful Centrului Astrocosmic…

- Germania spera ca noua conducere ucraineana va da un nou impuls eforturilor de solutionare a conflictului ce dureaza de ani de zile in apropierea granitei Ucrainei cu Rusia, relateaza joi agentia DPA, potrivit agerpres.ro.''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'',…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut o vizita luni la o brigada de tancuri in nordul Germaniei, care formeaza in prezent nucleul fortei de reactie rapida a NATO, a carei conducere a fost preluata in acest an de Berlin, informeaza DPA potrivit Agerpres Vizita lui Merkel a inclus o intalnire…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Sunt mai multe greseli pe care le pot face moldovenii în Germania odata mutati în aceasta tara. Însa le pot evita daca stiu dinainte anumite aspecte legate de viata acolo. © Sputnik / Алексей ФилипповMoldovenii care pleaca la munca in Rusia trebuie…

- Germania va continua sa fie alaturi de Ucraina in privinta integritatii teritoriale a acestei tari, a declarat vineri cancelarul german, Angela Merkel, dupa o intrevedere la Berlin cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, transmite DPA. Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor…