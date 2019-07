Zip Escort, ajutor pentru politisti intr-un caz de talharie

Ieri, 10 iulie, in jurul dupa amiezii, o femeie a fost talharita de trei copii minori in zona Casei de Cultura, in timp ce astepta la semafor, acestia reusind sa ii smulga poseta de pe umar si sa fuga cu ea.Scena a fost surprinsa de o echipa de interventie Zip Escort care patrula prin… [citeste mai departe]