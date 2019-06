Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis luni dimineata noi alerte de vreme severa! 11 judete din centrul si sudul tarii se afla sub Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, iar alte 22 de judete si municipiul Bucuresti, sub Cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pana luni la ora 12:00.Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o noua avertizare cod portocaliu de ploi torențiale pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau și Vrancea, valabila pana luni la ora 12.00.Meteorologii avertizeaza ca in județele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi noi avertizari de vreme severa.Astfel, in intervalul 2 iunie, ora 21.00 3 iunie, ora 12.00, pentru judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si pentru zona montana si submontana din Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si Vrancea este in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dimineața noi avertizari de vreme severa. Astfel, in intervalul 2 iunie ora 21.00 – 3 iunie ora 12.00, pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și pentru zona montana și submontana din Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau și…

- Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte, si se pregatesc sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano…

- In acest sfarsit de saptamana, femeile social-democrate din judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea au avut o intalnire regionala de lucru la Govora. Oficiile de gazda au fost facute de cate deputatul Daniela Oteșanu,președinte…

- In plus, politistii au ridicat si alte produse folosite la fabricarea tigarilor de contrabanda. „Au fost ridicate peste 15.000 kg de tutun, in diferite stadii de prelucrare, peste 17.000 de tigarete si sumele de 174.200 de lei si 3.000 de euro”, au anuntat reprezentantii Inspectoratului General al Politiei…

- Politistii fac, vineri, percheziții pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Dambovita, Calarasi, Ilfov, Olt, Dolj, Arges, Arad, Bihor, Ialomita, Ilfov, Botosani, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Timis, Prahova, Tulcea si Valcea, la persoane banuite de comercializarea ilegala…