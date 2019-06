Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiul puternic a izbucnit vineri, 7 iunie, intr-un apartament dintr-un bloc din Hunedoara, iar din cauza cantitatii mari de fum degajate pe casa scarii, pompierii au evacuat 27 de persoane, intre care 14 copii. La fata locului au intervenit cinci ambulante, patru masini de stins incendii si o…

- Judetul Bihor s-a aflat sub Cod Portocaliu de furtuni si inundatii, in noaptea de joi spre vineri iar pompierii militari din Bihor au avut deja 60 de interventii de salvare de persoane, inclusiv copii, si evacuare a apei din gospodarii, mai multe localitati fiind si in prezent sub ape

- In contextul precipitațiilor abundente cazute in ultima perioada și ca urmare a creșterilor de debite și niveluri de pe raul Bega, la nivelul județului Timiș se inregistreaza efecte in 5 localitați (Babșa, Ierșnic, Ohaba Lunga, Lapușnic și Remetea-Lunca).

- Odata cu furtuna de marti, cinci persoane, dintre care trei copii si doi adulti, au ramas blocate pe Valea Usturoiului. Pana la urma, acestia s-au autoevacuat din masina, intalnindu-se cu pompierii pe drum. “Am avut o situatie acolo cu ceva masina blocata din cauza unor arbori cazuti, era vorba despre…

- Ploaia torentiala din noaptea de 6 spre 7 mai a provocat probleme si in Neamt. Pompierii nemteni au intervenit in noaptea de luni spre marti la Solca, comuna Oniceni, unde 30 de curti au fost inundate. “Curți inundate in comuna Oniceni, sat Solca. In urma recunoasterii au fost identificate 30 curti…

- Membrii unei familii din Campeni sunt greu incercați dupa ce un incendiu violent le-a cuprins , in noaptea de joi spre vineri (imagini AICI ), casa și anexele din gospodarie. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit in urma unui foc in spații deschise, la deșeuri menajere. Diana, o tanara din localitate,…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN 12 C, in localitatea Tașca din judetul Neamț, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat potrivit mediafax Potrivit polițiștilor din Neamț, un barbat de 50 de ani din Bacau conducea pe DN 12 C,…