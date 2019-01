Stiri pe aceeasi tema

- Golurile echipei antrenate de Flavius Stoican au fost marcate de Burlacu, in minutul 57, din penalti, si de Laurentiu Rus, in minutul 90. Poli Iasi a inceput partida cu echipa iraniana in urmatoarea formula: Rusu, Gallego, Gardos, Frasinescu, Sin, Qaka, Cioinac, Moussa, Flores, Pantiru, Enoh. In prima…

- Formatia CSM Politehnica Iasi a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a XXI-a a Ligii I, relateaza News.ro.Au marcat Dylan Flores ‘45+1 si Lewis Enoh ’88 pentru gazde, respectiv Alexandru Tudorie ’56, ’59 (penalti) pentru oaspeti. Penaltiul…

- Formatia CSM Politehnica Iasi a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a XXI-a a Ligii I.Au marcat Dylan Flores ‘45+1 si Lewis Enoh ’88 pentru gazde, respectiv Alexandru Tudorie ’56, ’59 (penalti) pentru oaspeti. Penaltiul le-a fost…

- Concordia: Caparco – Matei, Leca ("50 - Albu), Marc, Barboianu – Gorobsov, Prepelita - Ivanovici, Cristescu ("65 - Ropotan), Deaconu – Batin ("52- Mazarache). Antrenor: Dorinel Munteanu. Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Cioinac, Sin – Qaka, Flores ("87 - Mihaescu) – Platini, Petre ("71 - Chelaru),…

- Poli Iași și Dunarea Calarași joaca ACUM in primul meci al zilei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. live » Poli Iași - Dunarea Calarași 1-0A marcat: Platini 36' Click AICI pentru liveTEXT Vezi AICI video Echipe de start Poli Iași: Rusu…

- Au marcat: Flores '53 / Man '61, Tanase '77 (p). 1-0, min 53 - Dylan Flores a marcat cu un sut de la aproxiamtiv 20 de metri. Mingea a lovit bara, intrand apoi in poarta; 1-1, min 61 - Man a patruns in careu si a egalat cu un sut puternic de la 12 metri; 1-2, min. 77 - Pantiru…

- Poli Iași și CS U Craiova deschid in aceasta seara, de la ora 21:00, returul sezonului regulat. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 » Poli Iași - CS U Craiova Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Poli Iași: D. Rusu…

- Ultima etapa a sezonului regulat debuteaza in aceasta seara cu partida dintre Poli Iași și AFC Hermannstadt. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport, de la ora 18:00. live de la 18:00 » Poli Iași - AFC Hermannstadt Click AICI pentru liveTEXT Echipele…